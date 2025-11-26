Ограничават достъпа до нотариални актове

Нова мярка срещу имотните измами

Свободният достъп до нотариални актове се ограничава от 15-ти януари, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев на брифинг след заседанието на Министерския съвет. Мярката се въвежда с промени в Правилника за вписванията и е насочена към ограничаване на имотните измами и злоупотребите с чувствителни данни.

Настоящият режим позволява всеки гражданин да изисква копие от нотариалния акт на друго лице.

С приетите промени свободният достъп до нотариални актове се прекратява. Ако някой, който има правен интерес да иска нотариален акт на съсед или на гражданин, ще трябва да подаде молба. След това съдията по вписванията ще преценява дали този човек има правно основание да се сдобие с копие от съответния нотариален акт.

Подобен ограничителен режим съществува във Франция, Испания и Италия, посочи Георгиев.

Служебният достъп до нотариалните актове се запазва за нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители и държавни органи, а от пролетта се предвижда въвеждането на нова електронна услуга - гражданите да получават SMS уведомление, когато бъде направена справка за техен имот или бъде поискан препис от нотариалния им акт. Тази услуга ще позволи ранно сигнализиране при съмнения за злоупотреби.