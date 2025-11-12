Евростат: България е трета по ръст на заплатите в ЕС, но пак са най-ниски

През 2024 г. средната годишна заплата за пълно работно време за служителите в Европейския съюз е била 39 800 евро, което отразява увеличение с 5,2% спрямо 37 800 евро през 2023 г. Темпът на увеличение се забавя спрямо отчетеното 6,1 процента през 2023 г., по данни на Евростат.

В България възнагражденията са се повишили с 13,9 процента до 15 387 евро годишно, което поставя страната на трето място в ЕС по темп на растеж – след Румъния (16,7 процента) и Полша (16,6 процента).

Въпреки това България остава на последно място в Европейския съюз по размер на коригираното годишно възнаграждение, като заплатите у нас представляват 38,7 процента от средното за ЕС. Година по-рано този показател е бил 35,7 процента.

Най-висока е средната годишна заплата в Люксембург (83 000 евро), следвана от Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

Най-ниските заплати са регистрирани в България (15 400 евро), Гърция (18 000 евро) и Унгария (18 500 евро).