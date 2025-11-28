Рибните запаси в Средиземно и Черно море се възстановяват, но рисковете остават

52% от оценените запаси все още се класифицират като свръхексплоатирани

Риболовният натиск в Средиземно и Черно море е намалял рязко през последното десетилетие, но малко над половината от оценените рибни популации остават свръхловени, а климатичните заплахи нарастват, се казва в доклад на Агенцията на ООН по храните, съобщава Reuters.

Морският риболов в региона, съчетан с отглеждането на животни в солени или полусолени крайбрежни води, произвежда около 2,06 милиона тона храна годишно на стойност 21,5 милиарда долара и поддържа 1,17 милиона работни места, съобщи базираната в Рим Организация по прехрана и земеделие (ФАО).

Средният общ риболовен натиск е намалял с 50% от 2013 г. насам, докато делът на запасите, уловени в рамките на устойчивите нива, се е удвоил благодарение на по-внимателното управление и по-малкия риболовен натиск, се казва в двугодишния доклад на ФАО.

Въпреки това, 52% от оценените запаси все още се класифицират като свръхексплоатирани, като случаен улов на уязвими видове като акули и морски костенурки е проблем в части от централното и източното Средиземноморие и Адриатическо море.

„Запасите все още не са там, където бихме искали да бъдат, но започват да се възстановяват благодарение на научно обоснованите действия за управление и силното ангажиране на заинтересованите страни, докато аквакултурите... доказват, че могат да помогнат за задоволяване на бъдещото търсене на водни храни“, каза Мануел Баранж, ръководител на отдела по рибарство и аквакултури на ФАО.

През 2023 г. рибарите в Средиземно и Черно море са донесли общо около 1,12 милиона тона диво уловена риба и други морски животни, което е с 13% повече от 2022 г., но като цяло е стабилно през последното десетилетие.

Аквакултурите в региона са произвели 2,97 милиона тона храна през 2023 г.

на стойност 9,3 милиарда долара, като отглеждането в солени или полусолени води представлява около 940 000 тона от тях.

За да се отговори на прогнозираното търсене до 2050 г. и да се гарантира, че страните в региона достигнат средната световна консумация на водни храни на глава от населението, определена на 20,7 кг (45,6 фунта) през 2022 г., общото производство ще трябва да се увеличи с между 14% и 29%, се добавя в доклада.