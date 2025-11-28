Румънският министър на отбраната подаде оставка, излъгал за образованието си

Той е посочил неверни данни за завършено висше образование

Румънският министър на отбраната Йонут Мостяну подаде оставка, след като призна, че е предоставил невярна информация за образованието си, съобщава Ройтерс. Той обясни, че не иска личните му грешки да разсейват усилията за защита на страната от евентуална руска заплаха.

Оставката беше подадена след разследване на вестник „Либертатеа“, който установи, че Мостяну е посочил неверни данни за завършено висше образование и университета, в който е учил.

„Румъния и Европа са под руска атака. Националната сигурност трябва да бъде защитена на всяка цена. Не искам дискусии за моето образование и грешките от миналото да разсейват онези, които сега ръководят страната“, заяви Мостяну.

Премиерът Илие Болоян благодари на Мостяну за петте месеца на поста.