Изтребители „Грипен“ на шведските военновъздушни сили, които са в бойна готовност за бързо реагиране, бяха изпратени в бойно поле, за да прехванат руски бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 над Балтийско море в четвъртък, докато руските стратегически самолети извършваха тренировъчен полет, ескортирани от изтребители за превъзходство във въздуха Су-35, пише военнотоиздание Military Watch.

Бомбардировачите излетяха от авиобазата „Оленя“ на полуостров Кола в руския Далечен Север, след като бяха преместени от бази в Сибир. Самолети на НАТО наблюдаваха формацията на различни етапи, като неотдавнашното присъединяване на Швеция като най-новия член на алианса позволи на силите ѝ да координират по-тясно с тези на другите членове. Шведските военновъздушни сили не съобщиха за опасни маневри по време на срещата, като руските самолети останаха извън въздушното пространство на Швеция и други членове на НАТО по време на цялата мисия.

Бомбардировачите Ту-22М3 бяха оборудвани с крилати ракети с голям обсег Х-32, които се считат за едни от най-мощните противокорабни оръжия, използвани в света. Ракетата от този тип има скорост от Мах 5 в крайните си степени, обсег на поражение от 1000 километра и следва сложна траектория със стръмно пикиране в теренната фаза, което я прави изключително трудна за прехващане. Х-22, на която е базиран по-новият дизайн, се оказа почти невъзможна за прехващане от украинските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и С-300.

Х-22 се смяташе за водеща заплаха за американските самолетоносачи по време на Студената война, което беше основен фактор, накарал ВМС на САЩ да финансират най-скъпата си изтребителна програма по време на конфликта, F-14, по-специално за осигуряване на защита на голям обсег срещу бомбардировачи. Подобренията, направени в дизайна на Х-32, са предназначени да изпреварят напредъка в западните технологии за противоракетна отбрана.

Флотът от Gripen на шведските военновъздушни сили се счита за един от най-остарелите в НАТО, като самолетът има относително основни възможности от четвърто поколение, докато подобрените варианти на Gripen E от „4+ поколение“ започнаха да се доставят едва през октомври, за да се подобри флотилията със закъснение. Счита се, че Gripen заема „много лек“ тегловен диапазон със значително по-малък размер, по-малък радар и по-слаб двигател от по-разпространените леки изтребители като F-16 и J-10.

Това ограничава полезния им товар и ситуационната им осведоменост. Изтребителите имат много ограничен боен потенциал в сравнение с по-способните западни изтребители като F-35A и F-15EX, и в сравнение с усъвършенстваните руски изтребители като Су-35 и МиГ-31, които носят сензорни комплекти, които са няколко пъти по-големи. Вместо това, дизайнът на Gripen силно приоритизира ниските разходи за поддръжка, лесната поддръжка и впечатляващите характеристики на късата писта, което го прави изключително икономичен самолет.