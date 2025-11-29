Обявена е въздушна тревога в цяла Украйна: Русия вдигна изтребители МиГ-31К, носещи „Кинжал“

В цяла Украйна е обявена въздушна тревога. МиГ-31К, носещи хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“, излетяха от летище „Саваслейка“. Това съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на мониторингови канали в Telegram и Картата на въздушното предупреждение на Украйна .

Според мониторингови канали, в момента във въздуха се намират 4 самолета МиГ-31К - носители на хиперзвуковите аеробалистични ракети Х-47М2 от комплекса „Кинжал“, които представляват заплаха за всички региони на страната.

По-рано беше съобщено, че Русия е изстреляла крилати ракети Х-101 от самолети Ту-95МС/Ту-160 над Украйна.

Военновъздушните сили на въоръжените сили на Украйна отбелязаха, че първите ракети Х-101 прелетяха над Сумска област в посока Полтавска област.

Нощен удар по Киев и други региони на Украйна

Около 23:00 часа е обявен въздушен удар в Киев и Киевска област . Около полунощ в столицата са чути експлозии. По-късно към дроновете са добавени и балистични данни.

11 души са ранени, включително дете. Един човек е загинал. Спешните служби са спасили 5 души, включително дете и човек с ограничена подвижност .

Освен това, в Бровари в резултат на руския обстрел бяха повредени многоетажна сграда и частна къща .

Предната вечер руската армия удари по Харковска област с управляеми бомби - първите експлозии бяха чути в Харков около 20:30 ч. Енергийната инфраструктура на региона беше засегната, в резултат на което битовите потребители могат да претърпят резки спадове на напрежението.