Бундестагът одобри бюджета за 2026 г., 11,5 млрд. евро отиват за Украйна

Германският Бундестаг одобри държавния бюджет за 2026 г., който включва отпускането на 11,5 милиарда евро за подкрепа на Украйна, предава Tagesschau.

За приемането на бюджета гласуваха 322 депутати, 252 бяха против, а никой не се въздържа.

Първоначалният проект предвиждаше 8,5 милиарда евро помощ за Украйна, но след предложение на германското Министерство на финансите сумата бе увеличена с три милиарда евро до общо 11,5 милиарда.

Средствата ще бъдат използвани за доставка на артилерия, безпилотни летателни апарати, бронирана техника и за закупуване на допълнителни противоракетни системи Patriot.