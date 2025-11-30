Украински военни: Няма да напуснем Донбас, дори ако дойде такава заповед

Украински военни заявиха, че няма да предадат Донбас, дори и ако бъде получена такава заповед от Киев, съобщи NBC News в свой репортаж по темата.

Военни, с които американската медия разговаря, коментират първоначалния мирен план от 28 точки на президента Доналд Тръмп като де факто "капитулация", но не крият и надеждите се за финално мирно споразумение. Част от тях заявяват, че дори да има заповед въоръжените сили на Украйна няма да се изтеглят от Донбас и "никой няма да прави отстъпки от територии".

„Никой няма да прави териториални отстъпки, защото това е нашата земя и ние стоим тук“, казва войник пред NBC News за предложението на Украйна да отстъпи територия на Русия.

„Това не е план. Това е истинска капитулация. Няма за какво да се говори“, категоричен е Владимир Ржавски, старши сержант, служещ близо до Покровск, логистичен център, който е подложен на силен натиск от руските сили през последните 18 месеца.

„Аз съм против това да се откажем от частите от Донецка област, които все още държим“, казва 44-годишният Ржавски, който е родом от източния индустриален център Донецк. „Разбира се, това е болезнен въпрос за мен, защото всичко това се случва в моята родина.“

Войникът е бивш предприемач и признава, че четири години на фронтовата линия са съсипали здравето му. Ако настъпи мир, той ще се съсредоточи върху възстановяването си и възпитанието на двамата си сина, на 5 и 14 години. Но е категоричен, че, ако дойде заповед за изтегляне от позициите, които ВСУ все още държат, би искал да чуе ясно обяснение от военното ръководство.

„Ако това не е придружено от обяснение, няма да бъде извършено“, настоява той. „Не е ръководството на правителството, което седи в окопите. Нашите момчета са в окопите. Те имат право да решават“, добави той.

Сред украинците съществува силен консенсус, че отстъпките на земя, която Русия не контролира, са неприемливи, казва Микола Белесков, военен анализатор и научен сътрудник в Националния институт за стратегически изследвания в Киев.

По думите му, искането към войници, „които са рискували живота си и са загубили другарите си да забавят руската офанзива“, сега да изоставят позициите, които все още държат в Донецк, вероятно няма да бъде прието добре. „Няма да спекулирам как ще се държат хората, ако има заповед за напускане, но е ясно, че тя няма да бъде приета положително.“

Александър, лейтенант от украинските специални части, воюващи на юг, каза, че той и неговите събратя следят внимателно развитието около мирния план. Ситуацията, където е разположен, не е толкова трудна, колкото на изток. "Руснаците са толкова отчаяни да превземат Донбас - каза той - че изтеглят войските си от тук заради тази задача."

„Никой няма да направи отстъпки по отношение на размера на армията, защото това е нашата гаранция за сигурност“, каза 43-годишният офицер, визирайки предложеното ограничение от 600 000 души на украинската армия. „Никой няма да прави отстъпки по отношение на териториите, защото това е наша земя и ние стоим тук.“

По думите му, Украйна не бива да бъде принуждавана да сключва мирно споразумение, което е равносилно на капитулация. Баща на две деца, той е управлявал малък коктейл бар в центъра на Киев, преди да се запише доброволно в армията през 2022 г. Но е категоричен, че все още не мисли за връщане към мирния живот. „Ако не ги спрем сега, тогава децата ни ще трябва да направят това. Не можем да го позволим.“

