Хеликоптер се разби в Полша, има загинали

Двама души са загинали при катастрофа с хеликоптер близо до Жешов, в югоизточната част на Полша, съобщи говорителят на местната пожарна служба Марчин Бетлея, цитиран от агенция ПАП.

По думите му хеликоптер Robinson R44 се е разбил в района на град Малава. Екипите на място са потвърдили смъртта на двамата пътници.

Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак съобщи в платформата „Екс“, че разследващите служби вече работят на терен, за да установят причините и всички обстоятелства около трагичния инцидент.