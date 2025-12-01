“Не искаме да се превърнем в пушечно месо”: Недоволство в Германия

Студенти стачкуват срещу новата военна служба

Алианс в Германия, наречен “Училищна стачка срещу наборната военна служба”, призова за национални протести и училищна стачка срещу плановете за задължителна военна служба, предложени от управляващата коалиция на Християндемократите и социалдемократите, предаде ДПА. Очаква се Бундестагът да гласува законопроекта за модернизиране на задължителната военна служба в петък, 5 декември.

“Не искаме да се превърнем в пушечно месо. Няма да стоим безучастно, докато ние и нашите приятели сме произволно разпределени да убиваме и умираме”, гласи публикация в Instagram под призив за действие за “Училищна стачка срещу наборната военна служба”. Лявата партия и Германският студентски съюз (BSW) също критикуват плановете за задължителна военна служба на Християндемократите и социалдемократите и възнамеряват да подкрепят протестите.

Коалицията от център -дясно/центристко ляво първоначално се беше споразумяла за доброволна военна служба. Всички 18-годишни мъже трябва да попълнят въпросници и да се явят на медицински преглед. Ако не се явят достатъчно доброволци, Бундестагът може да вземе решение за така наречената система за набор “базирана на търсенето”. Може да се използва и процес на случаен подбор.

“Не искаме да прекараме половин година от живота си затворени в казарми, обучени на строева подготовка и послушание и учейки се да убиваме. Войната не предлага бъдещи перспективи и унищожава прехраната ни”, пишат организаторите на протестите.

В полемиката около военната служба, Лявата партия обяви планове за предлагане на национално консултиране, предоставяйки съвети и трикове за това как да се избегне наборна военна служба. Специализирана мрежа, наречена “Левицата помага”, ще популяризира консултантските и информационните услуги, свързани с отказ от военна служба по съвест.