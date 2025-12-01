Британците в ужас - „Брекзит“ им струва 250 млн. паунда на ден

Икономиката на Обединеното кралство се е свила с почти 10% след загърбването на Съюза

Жителите на Острова обедняват за година с между 2700 и 3700 английски лири

Парламентът в Лондон сметна - цената на напускането на ЕС надхвърля 90 млрд. годишно

Обединеното кралство губи 250 милиона паунда на ден от данъчни приходи или около 290 милиона евро поради отрицателното въздействие въхру неговата икономика на “Брекзит” - сочи анализ на библиотеката на Камарата на общините на Парламента в Лондон. Според проучването напускането на Европейския съюз от Великобритания било отворило в обществените финанси “черна дупка” от над 90 млрд. паунда годишно или малко над 100 млрд. евро.

Цитирайки ужасяващия за британците извод, медиите на Острова с горчивина припомниха, че загубите са долу-горе равни на оптимистичните прогнози за големи изгоди от “Брекзит” на неговия мотор и бивш премиер - Борис Джонсън. Навивайки преди десетина години сънародниците си да подкрепят излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, той обещавал, че разлъката щяла да вкара само в общественото здравеопазване по 350 млн. паунда на седмица.

Неотдавнашно проучване на Националното бюро за икономически изследвания на САЩ (НБИИ), направено съвместно с престижния Станфордски университет в Калифорния, пък е установило, че икономическите щети, причинени от “сделката Брекзит” след референдума през 2016 г., са свили британското стопанство, разбирай БВП, с между 6 и 8 процента в сравнение с това, което то би генерирало ако Обединеното кралство бе останало в ЕС. Като тази оценка е далеч по-лоша от 4-те процента загуби, очертани неотдавна в анализ на полуправителствената лондонска статистическа агенция “Служба за бюджетна отговорност”.

Та изводите на библиотеката на Камарата на общините показват недвусмислено, че ако британският БВП не беше толкова силно засегнат от “Брекзит”, както твърди авторитетното американско бюро за стопански изследвания, хазната на Обединеното кралство би могла да се понапълни през 2024/25 г. с допълнителни 90 милиарда паунда от данъци. Така би било ако се приеме, че икономическите щети от “развода” възлизат на по-високата оценка за свиване на БВП на Обединеното кралство с 8%, но дори и при по-ниската минимална оценка от 6% годишният спад на фискалните приходи би бил очертал също страховитите към 65 милиарда паунда загуби.

Използвайки средни статистически данни за времето след референдума за “Брекзит” през 2016 г., анализаторите на НБИИ констатират също така, че за близо десет години инвестициите в Обединеното кралство са намалели с между 12% и 18%, заетостта - между 3% и 4%, а производителността на труда - между 3% и 4%.

“Тези значителни отрицателни ефекти отразяват комбинация от повишена несигурност, намаляващо търсене и влошаващо се разпределение на ресурсите - все последици от дългия и сложен процес на Брекзит” - пише в доклада на НБИИ. “Сравнението с прогнозите за първоначални загуби от около 4% направени преди референдума за “Брекзит”, показва, че тези оценки са се оказали точни в петгодишен период, но са подценили общото въздействие върху икономиката в рамките на едно десетилетие.”

Анализът прави също така извода, че в резултат на “Брекзит” и споразумението за оттегляне, сега средностатистическият британски гражданин е с няколко хиляди паунда по-беден. Просто защото спадът на БВП на глава от населението във Великобритания поради “развода” се оценява на 2700 - 3700 паунда за година. Ето защо “Брекзит”, чието одобрение през последните две години се срина неимоверно, все още се смята за ключовия фактор на икономически трудности, включително за кризата с т. нар. режийни разноски и покачващите се цени на храните. Анализ на информационно-финансовата компания “Блумбърг” пък сочи, че само лондонската икономика е загубила през периода 2024/2025 г. над 30 милиарда паунда поради скъсването с Континентална Европа.

Вероятно изредените до тук неприятни констатации са в основата на опитите за развитие на сътрудничеството с ЕС на лейбъристкото правителство на Киър Стаймър, срещу което в събота консервативният всекидневник “Дейли Телеграф” изстреля дръзкото заглавие: “Заговорът на лейбъристите за отмяна на Брекзит”. В съпътстващата го статия вестникът подчертава, че премиерът и най-близките му помощници планирали “екстремно сближаване с Европейския съюз”.

Като не ставало дума само за т. нар. нулиране или иначе казано за опитите на Стармър за изглаждане на търговските спорове между Обединеното кралство и Съюза, но и за постепенно завръщане на Великобритания в Европейския митнически съюз. “Или дори за драматично завръщане в сърцето на Европейския съюз!” - натъртва “Дейли Телеграф”.