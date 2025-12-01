Нидерландия отпуска 250 милиона евро за военна помощ за Украйна

Нидерландският кабинет отпуска допълнителни 250 милиона евро за покупка на отбранително оборудване от САЩ за Украйна. Служебният министър на отбраната Рубен Брекелманс обяви това днес в Брюксел. Покупките чрез САЩ са „единственият начин в кратък срок да се доставят повече боеприпаси за противовъздушна отбрана там“, каза Брекелманс, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Това включва боеприпаси за изтребителите Ф-16, от които Украйна отчаяно се нуждае, заяви министърът. Обявените 250 млн. евро ще бъдат използвани и за закупуване на разнообразно друго оборудване от американските запаси. „Това е важна стъпка, за да се гарантира, че Украйна може по-добре да се защити през тази тежка зима“, добави Брекелманс.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опитва да набира по 1 милиард евро на месец, за да помогне на Украйна да получи необходимите оръжия. Според Украйна това количество американски оръжия ѝ е необходимо, за да поддържа борбата си срещу Русия. Това включва системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и други оръжия, които само САЩ могат да доставят. Европейските съюзници купуват тези оръжия за Украйна от лятото насам, откакто САЩ вече не искат да ѝ ги предоставят.

Според Брекелманс и други държави планират да допринесат отново за така наречената инициатива PURL ("Списък с първостепенните нужди на Украйна"/Prioritized Ukraine Requirements List). Нидерландия беше първият дарител и до момента е един от най-щедрите. Обещанията идват предимно от Северна Европа.