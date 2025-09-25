В Полша обмисляли да дадат убежище и награда на украинеца, организирал взривяването на „Северен поток“

В Полша са обмисляли дали да предоставят убежище и да наградят заподозрения за атентата срещу „Северен поток“ през есента на 2022 г., съобщава Rzeczpospolita.

Става въпрос за украинския военен водолаз Владимир Ж., който е единия от заподозрените от разследването в Германия за участие в атентата.

Полският външен министър Радослав Сикорски е бил готов да предостави убежище и да награди с медал украинеца, за разказали източници на изданието.

Според тях, Сикорски многократно е изразявал тази идея в частни разговори.

Володимир Ж. избяга от Полша в Украйна през юли 2024 г., след като Германия издаде заповед за ареста му.

В края на юни 2024 г. Полша получи заповед за арест от германската Главна прокуратура. По това време Владимир Ж. се е намирал в полския град Прушков. В отговор, външният министър Радослав Сикорски предложил да му предостави убежище в Полша и да го награди с медал, според Rzeczpospolita.

Според източниците, полските разузнавателни служби отговорили на германците приблизително:

„Защо да го задържаме? За нас той е герой.“

Както писа тогава The Wall Street Journal ("Уолстрийт джърнъл"), след този отказ германските власти решили да отидат „на самия връх“ във Варшава.

На 2 юли група министри, водени от канцлера Олаф Шолц, пристигнаха във Варшава за редовна среща с полското правителство. На срещата, твърди запознат с дискусията, германците са поискали от полските си колеги да осигурят изпълнението на заповедта за арест. Поляците отказали.

Нещо повече, високопоставен полски служител насаме казал на немски колега, че всеки, който може да е играл роля в унищожаването на петролопроводите, трябвало "да бъде награден с медал, вместо да бъде арестуван".

Сега става ясно, че този високопоставен служител вероятно е бил външният министър Радослав Сикорски.

Сикорски отдавна е известен с критиките си към „Северен поток 2“. Когато проектът е замислен за първи път, Сикорски, тогава министър на отбраната на Полша, го сравни с пакта Молотов-Рибентроп между Нацистка Германия и Съветския съюз.

Строителството на „Северен поток“ започна при канцлера Ангела Меркел, а самият проект бил разработен по времето на нейния предшественик Герхард Шрьодер, който, след като напусна поста, през 2006 г. беше назначен в "Газпром" и оглави Nord Stream AG, компанията, която управлява „Северен поток“.