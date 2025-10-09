Франция се клати над фискална и политическа бездна

Икономиката на страната и оцеляването на нейния режим, Петата република - са заложени на карта

Дефицитът, който е близо пет процента, далеч надхвърля задълженията съгласно договорите на ЕС

Даниел Соломон, The American Conservative

Америка не е единствената западна демокрация, затънала в политическа криза, породена от маневрите на безпомощни политици. Американците могат да намерят компания в страданието си сред французите, които са виждали четирима министър-председатели да идват и си отиват през последните 18 месеца. Президентът Емануал Макрон може да крачи по света като колос, но у дома той е много изостанал, най-вече в резултат на собствените си грешки.

Смущаващата сцена от тази седмица е кулминацията на целия фарсов сериал. Премиерът Себастиан Льокорню подаде оставка в понеделник сутринта, 12 часа след като назначи кабинета си. По-късно същия ден Макрон отново го назначи за премиер и му възложи задачата да намери парламентарно мнозинство. Льокорню имаше 48 часа, за да излезе от безизходицата, в края на които обяви, че се нуждае от още 48 часа. Както пише този автор в сряда вечер парижко време, Франция затаява дъх на интервали от два дни. Не е твърде мелодраматично да се каже, че икономиката на страната - и оцеляването на нейния режим, Петата република - са заложени на карта.

Петата република - творение по поръчка на генерал дьо Гол на фона на парламентарната криза на Четвъртата република и Алжирската война - не е била предназначена да приюти големи коалиции като тези, наблюдавани в Италия или Германия. С изключение на два периода през 80-те и 90-те години, президентската партия е държала мнозинство или плурализъм в местата. Целта не е дебат между няколко парламентарни блока, а бързината на действията на изпълнителната власт. От законодателните избори през юли 2024 г. Франция е имала трима министър-председатели - Мишел Барние, Франсоа Байру и сега Льокорню. Всеки от тях се е спънал в едно и също непреодолимо препятствие: сформирането на коалиция, която да приеме годишен бюджет и да се справи с дефицита.

Дефицитът, който е близо пет процента, далеч надхвърля задълженията на Франция съгласно договорите на Европейския съюз да поддържа този брой под 3 процента. Към това добавете и огромния дълг на страната, който тежи 115 процента от БВП. Пазарите на облигации са го забелязали. Франция сега често е принудена да взема заеми при по-високи лихвени проценти от някогашните длъжници в Европа, по-специално Италия. Кредитните агенции многократно са понижавали рейтинга є, което е довело до рязко покачване на разходите за обслужване на дълга.

Цялата драма беше предизвикана от маневрата на Макрон. През юни 2024 г., след тежко поражение на изборите за Европейски парламент, той разпусна долната камара на парламента - Националното събрание - и свика предсрочни избори. (Френският Сенат, избран чрез непряко представителство, прилича на Камарата на лордовете на Обединеното кралство и може да упражнява само отлагателно вето.) Според повечето доклади той е вярвал, че неговата партия, “Ренесанс” и нейните партньори, “Хоризонти” и “Демократите”, ще спечелят и ще заздравят легитимността му. Вместо това, неговият блок загуби почти половината от местата си. Резултатът беше законодателен орган, поляризиран на три блока: центърът на Макрон (подсилен от републиканците), националистическата десница на Льо Пен и четирите враждуващи секти на левицата (“Непокаяна Франция”, социалистите, комунистите и зелените”).

Нито една от тези групи не може да постигне споразумение за бюджета.

И никой, освен потъващия център, не иска да докосне третата релса: пенсиите. Пенсионната реформа на Макрон, приета през 2023 г. въпреки ожесточената опозиция, се основаваше на здрава икономическа логика. Средният пенсионер във Франция днес е по-богат от средния работник, а застаряващото население означава, че пенсионната система, заедно с множеството програми на социалната държава, сега тежи повече от всякога върху икономиката и публичните финанси. Пенсионната реформа в крайна сметка ще повиши възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години, праг, който все още е по-нисък от почти всички други подобни страни. Но реформата на Макрон се отнася само за бъдещи бенефициенти, а не за настоящи получатели.

Мишел Барние, който беше министър-председател от септември до декември 2024 г., научи уроци по трудния начин. Той предложи за фискалната 2025 година - последният бюджет! - корекциите на разходите за живот на пенсионерите да бъдат замразени за шест месеца; след това беше свален от власт с вот на недоверие, в който националистическата десница и цялата левица се обединиха.

Центърът, олицетворяван от “Ренесанс” на Макрон и две други партньорски фракции, “Демократите” и “Хоризонти”, и централно-дясното, а именно наследникът на Гол, “Републиканците”, се опитаха да се отклонят от фискалната пропаст. Но и двете бяха опетнени и ефективно дискредитирани от асоциацията си с президент, чието име се е превърнало в нарицателно за високомерие и безразсъдство. Льокорню и Байру също така отблъснаха широк кръг от избиратели чрез показни демонстрации, целящи да наложат волята си върху парламента.

Нощта е тъмна и сме далеч от дома. В случай на ново разпускане и нови парламентарни избори, Републиканската партия ще ръководи съвета, евентуално осигурявайки мнозинство в Националното събрание. Републиканската партия и крайната левица - са единствените, които настояват за незабавно връщане към урните. Центърът и умерените фракции на левицата - социалистите, зелените и комунистите - искат да избегнат това на всяка цена. Същото прави и централният блок, съставен от сътрудниците на Макрон и републиканците. И все пак, нито една от тези формации не може да се споразумее за бюджет.

Сега на масата има три варианта: Сред партиите, страхуващи се от разпадане, едната ще мигне първа, което ще доведе до коалиция, преминаваща от централно-ляво към централно-дясно; Макрон ще бъде принуден да свика нови; или Макрон ще бъде принуден да подаде оставка, което ще ускори президентските избори, първоначално насрочени за април 2027 г.