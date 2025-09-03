Ким Чен Ун към Путин: Наш братски дълг е да помагаме на Русия

Руският президент Владимир Путин похвали войските, изпратени от Пхенян да се бият във войната на Москва срещу Украйна, по време на среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, след като и двамата лидери присъстваха на военния парад на Китай.

„Вашите специални части участваха в освобождението на Курската област“, ​​каза Путин, седнал до Ким, визирайки усилията на Русия да отблъсне контраофанзивата на Украйна на руска територия.

„Бих искал да отбележа, че вашите войници се бориха смело и героично. Никога няма да забравим жертвите, направени от вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи“, каза Путин и добави: "Бих искал да Ви благодаря от името на руския народ за това участие в съвременната борба срещу неонацизма. Моля Ви да предадете най-топлите думи на благодарност на целия народ на Корейската народнодемократична република."

От своя страна Ким Чен Ун благодари на руския лидер за високата му оценка на ролята, изиграна от военните на КНДР в освобождаването на Курската област от подразделенията на украинските въоръжени сили.

„В рамките на споразумението за всеобхватно стратегическо партньорство и в съответствие с нашите задължения по това споразумение, ние водихме съвместна борба заедно с братския руски народ и армия. Фактът, че Вие, другарю Путин, няколко пъти, и на това място, високо оценихте подвига на нашите войници - за това изказвам специалната си благодарност към Вас“, каза Ким Чен Ун в отговор на думите на руския президент.

Пхенян и Москва трябва да положат усилия, за да гарантират, че нивото на двустранните отношения отговаря на изискванията на времето, отбеляза лидерът на КНДР.

„Мисля, че трябва да направим големи крачки, за да се уверим, че всичко това отговаря на изискванията на времето и помага за подобряване на благосъстоянието на нашите народи“, допълни той. „Ако има нещо, което можем да направим, за да помогнем на Русия, определено ще го направим, ще го считаме за братски дълг и ще направим всичко, за да помогнем на Русия."

Само преди няколко дни Северна Корея публикува пропаганден филм, в който възхвалява усилията на войските си, борещи се за Русия, и почита паметта на загиналите. А през август Ким проведе две събития, за да се срещне с опечалени семейства и да отдаде почит на загиналите войници.

Западни представители изчислиха, че една трета от 12 000 севернокорейски войници, за които се смята, че са разположени досега, са убити или ранени.