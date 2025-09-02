Словакия е заинтересована от сътрудничество с Русия, включително в енергийния сектор и доставките на петрол и газ от Руската федерация. Това заяви министър-председателят на републиката Роберт Фицо на среща с руския президент Владимир Путин.

„Искаме да продължим да си сътрудничим в енергийния сектор. Интересуваме се от доставките на руски газ и петрол. Интересуваме се и от сътрудничество в други области“, каза той.

Братислава реагира остро на украинските удари по обекти на енергийната инфраструктура. Словашкият премиер заяви пред руския лидер, че не разбира атаката срещу петролопровода „Дружба“.

„Реагираме много остро на атаките срещу петролната инфраструктура“, каза той. Фицо добави, че ще повдигне въпроса на среща с Володимир Зеленски в Ужгород на 5 септември.

Фицо благодари на руския президент Владимир Путин за гостоприемството, което Русия оказа на словашката делегация по време на посещението ѝ в Москва през май за парада по случай 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война. Той каза това по време на среща с руския лидер в Пекин.

„Искам да ви благодаря за гостоприемството, на което се радваше нашата делегация във връзка с посещението, посветено на честването на 80-годишнината от края на Втората световна война. За всички нас (членовете на делегацията) това беше наистина впечатляващо преживяване и повярвайте ми, не съжалявам, че дойдох“, каза словашкият премиер.

Словашкият премиер заяви, че страната му ще гласува против плана на Европейската комисия за постепенно спиране на руските енергийни доставки до 2027 г.

„Вероятно знаете за решението на Европейската комисия относно спиране на транспорта на газ и петрол от Русия от 2027 г. Ще гласуваме против това решение в Европейския съюз“, каза Фицо на среща с руския президент Владимир Путин в Пекин.

Той изрази увереност, че до 1 януари 2028 г., когато според плановете на Брюксел ще влезе в сила строга забрана за покупки на руски газ и петрол, „много неща могат да се променят“ и тази мярка няма да е в сила, защото „ще причини голяма вреда“ на европейските страни.

Фицо също така беше категоричен, че няма да допусне Украйна в НАТО.

„Подчертавам, казах го от самото начало, че Украйна не може да стане член на НАТО. Това е моето окончателно решение. Но що се отнася до присъединяването към ЕС, ние сме готови да сътрудничим с Украйна“, отбеляза словашкият премиер.

Фицо добави, че членството на Украйна в ЕС е „важно решение“, като същевременно подчерта, че страната трябва „да изпълни всички изисквания, свързани с присъединяването към Европейския съюз“. Словашкият премиер също така заяви, че ще обсъди въпроса с Володимир Зеленски следващия петък.