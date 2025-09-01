Напрежение до червено между Франция и Италия

Париж обвини Рим в “систематичен данъчен дъмпинг”

Еманюел Макрон не може да прости на Матео Салвини, че го нарече войнолюбец

Тлеещото през последните месеци напрежение между Франция и Италия се нажежи до червено в неделя, след като премиерът в Париж Франсоа Байру обвини Рим в “систематичен данъчен дъмпинг”. По-специално министър-председателят размаха пръст на италианската схема за “плосък данък” за френските милионери, които преместват местожителството си на Апенините - “трансфер”, засилил се неимоверно през последната година според големите европейски вестници “Льо Фигаро” и “Файненшъл Таймс”. Двата всекидневника неотдавна изрисуваха Италия като „ новото Елдорадо за френските данъчни бегълци “ и това бе използвано от Байру, за да накара левицата във Франция да се откаже от опитите си да го свали от власт чрез вот на недоверие. Той е насрочен за след седмица и до него може да не се стигне само ако премиерът изпълни искането на опонентите си “да забие шамар” в лицето на най-имотните жители на Хексагона чрез нов висок данък върху личното им богатство. Според Байру обаче подобна мярка би рискувала да тласне най-богатите французи да “преместят данъчното си местожителство там, където им е най-удобно, още повече, че вече е налице един вид данъчен номадизъм в посока Италия.”

С цел да предотврати очертаващият се като пагубен за неговия кабинет вот, Байру започна в понеделник политически, но според медиите в Париж те рискуват да се окажат безсмислени. Особено след като секретарят на подкрепящата досега правителството френска социалистическа партия Оливие Фор повтори в неделя намерението си да свали Байру от власт. “Нашето решение е неотменимо” - каза лидерът на социалистите и призова президента Еманюел Макрон “най-накрая да назначи премиер от левицата, уважавайки така резултата от парламентарните избори през 2024 г.” Междувременно социалистите, които са най-сплотената сила в левия политически спектър, вече внесоха свое контрапредложение за бюджета. То предвижда намаляване на дефицита през 2026 г. с 21,7 млрд. евро през 2026 г. - доста под предвидените от Байру 44-те млрд., като също са предвидени съкращения за 14 млрд. евро, “но без да се засягат работниците и обществените услуги”. Като социалистическият проектобюджет залага на 26,9 млрд. нови приходи предимно чрез налог от 2% върху “най-високите нетни богатства”. Ако се вярва на медиите в Париж, последната мярка е подкрепена от седмина носители на Нобелова награда за икономика и дори от бившия икономически съветник на Макрон - Жан Пизани-Фери.

Доколкото до нападките на Байру срещу Италия за някакъв данъчен дъмпинг, първа реагира колежката му в Рим Джорджа Мелони, която изрази в социалните мрежи “учудване от забележките” и ги нарече “напълно неоснователни твърдения”. Премиерката припомни също така, че “Италия не прилага неоправдани политики на данъчни стимули, за да привлече европейски компании”, а напротив, “тя е удвоила фиксираната данъчна тежест, въведена през 2016 г. за тези, които преместват местожителството си в нашата страна”. Мелони заяви още, сякаш напук на Байру и неговия ментор Макрон: “Италианската икономика е привлекателна и се представя по-добре от другите в Европейския съюз благодарение на стабилността си и на доверието в нашата нация.”

“Сериозна и неприемлива атака срещу Италия, срещу нейните предприемачи и нейните работници от френско правителство, което сега изгаря в политическа криза.” - заяви вицепремиерът и лидер на партията Лига - Матео Салвини. Преди седмица той нарече президента на Франция Еманюел Макрон “военолюбец”, призовавайки го да сложи каска, бронежилетка и да отиде да се бие в Украйна. Тези думи бяха изтълкувани като “враждебни” от министерството на външните работи в Париж, което привика за обяснения посланичката на Италия Емануела Д'Алесандро и двустранните отношения се обтегнаха.

Другият заместник министър-председател и външен министър в Рим - Антонио Таяни също реагира бързо на изцепката на Байру, заявявайки, че е “зашеметен” от обвиненията, отправени срещу Италия от френския премиер, както и от неговите “напълно погрешни разсъждения.