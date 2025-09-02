Болниците във Франция лекуват над 10 хил. войници на ден в случай на Трета световна

Още по темата: Напрежение до червено между Франция и Италия 01.09.2025 21:00

Франция подготвя здравната си система за сценарий, при който може да се наложи да лекува хиляди войници, завръщащи се от бой. Това министърът на здравеопазването определи като рутинна предпазна мярка.

В писмо до регионалните здравни власти от 18 юли френското здравно министерство е разпоредило на болниците да бъдат готови за потенциално „голямо сражение“ до март 2026 г.

Министерството заяви, че френските болници трябва да са наясно с „ограниченията във военно време“ и да са готови да се грижат както за френски, така и за чуждестранни войници в случай на мащабен конфликт.

Според препоръките болниците трябва да са готови да лекуват 10 000 до 15 000 войници в рамките на период от 10 до 180 дни, според френския сатиричен вестник Le Canard enchaîné, който за първи път съобщи за писмото в последните дни на август.

Говорител на правителството заяви пред Euronews, че задачата на здравното министерство е да се подготви за широк спектър от „заплахи, пред които може да се изправи здравната система“, включително епидемии, екологични кризи и „злонамерени рискове“.

Като част от тези подготовки, говорителят заяви, че френските здравни специалисти трябва да са готови да лекуват военни пациенти в гражданската здравна система.

Съобщава се, че Франция също обмисля създаването на медицински центрове в близост до автогари и жп гари, летища и пристанища, за да „се даде възможност за пренасочване на чуждестранни войници към родината им“, се казва в писмото.

В интервю за френския новинарски канал BFMTV миналата седмица министърът на здравеопазването Катрин Вотрен заяви, че е „напълно нормално страната да предвижда кризи и техните последици“.

Тя посочи пандемията от COVID-19 като пример за това какво може да се случи, когато здравната система на една страна е „неподготвена“ да се справи с извънредна ситуация.

„Това е част от очакването, точно като стратегическото складиране“, каза Вотрен пред BFMTV.