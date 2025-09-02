Болниците във Франция лекуват над 10 хил. войници на ден в случай на Трета световна

Франция подготвя здравната си система за сценарий, при който може да се наложи да лекува хиляди войници, завръщащи се от бой. Това министърът на здравеопазването определи като рутинна предпазна мярка.

В писмо до регионалните здравни власти от 18 юли френското здравно министерство е разпоредило на болниците да бъдат готови за потенциално „голямо сражение“ до март 2026 г.

Министерството заяви, че френските болници трябва да са наясно с „ограниченията във военно време“ и да са готови да се грижат както за френски, така и за чуждестранни войници в случай на мащабен конфликт.

Според препоръките болниците трябва да са готови да лекуват 10 000 до 15 000 войници в рамките на период от 10 до 180 дни, според френския сатиричен вестник Le Canard enchaîné, който за първи път съобщи за писмото в последните дни на август.

Говорител на правителството заяви пред Euronews, че задачата на здравното министерство е да се подготви за широк спектър от „заплахи, пред които може да се изправи здравната система“, включително епидемии, екологични кризи и „злонамерени рискове“.

Като част от тези подготовки, говорителят заяви, че френските здравни специалисти трябва да са готови да лекуват военни пациенти в гражданската здравна система.

Съобщава се, че Франция също обмисля създаването на медицински центрове в близост до автогари и жп гари, летища и пристанища, за да „се даде възможност за пренасочване на чуждестранни войници към родината им“, се казва в писмото.

В интервю за френския новинарски канал BFMTV миналата седмица министърът на здравеопазването Катрин Вотрен заяви, че е „напълно нормално страната да предвижда кризи и техните последици“.

Тя посочи пандемията от COVID-19 като пример за това какво може да се случи, когато здравната система на една страна е „неподготвена“ да се справи с извънредна ситуация.

„Това е част от очакването, точно като стратегическото складиране“, каза Вотрен пред BFMTV.

