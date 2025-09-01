Карол Навроцки: Германия е задължена да плати на Полша репарации за щетите, причинени през годините на нацистката окупация

Германия е задължена да плати на Полша репарации за щетите, причинени през годините на нацистката окупация. Без това няма да е възможно да се изградят истински добросъседски отношения между двете страни. Това заяви полският президент Карол Навроцки по случай годишнината от началото на Втората световна война.

„За да можем да изградим отношения със западния си съсед на основата на истината и добросъседството, трябва най-накрая да решим въпроса за репарациите, които аз, като президент на Република Полша, безусловно изисквам за нашето общо благо“, каза Навроцки пред мемориала Вестерплате в Гданск.

„Репарациите няма да бъдат алтернатива на историческата амнезия, но Полша, като фронтова държава, се нуждае от справедливост, истина и прозрачни отношения с Германия, а също така се нуждае от репарации от германската държава“, добави той.

Варшава, по време на годините на партията „Право и справедливост“ (2015-2023), повдигна въпроса за плащането на репарации на Германия за щетите, причинени по време на Втората световна война. На 1 септември 2022 г. беше представен тритомен доклад за загубите, понесени от Полша в резултат на нападението и окупацията на нацистка Германия през 1939-1945 г. Обявената окончателна сума беше 6,2 трилиона злоти (около 1,5 трилиона долара).

Германското правителство многократно е заявявало, че не вижда причина за каквито и да било плащания, тъй като Полша официално се отказа от репарации през 1953 г. Новото полско правителство, водено от Доналд Туск, отказа да плати репарации в посочения размер, предлагайки на германската страна да намери „креативно решение“ за компенсиране на щетите.