Будапеща няма да се съгласи да започне първия кръг от преговори за присъединяването на Украйна към ЕС, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

Изявлението бе направено след като министрите на страните от ЕС се събраха неформално в Копенхаген на 30 август, пише „Киев индипендънт“.

Сиярто посочи, че Унгария няма да позволи присъединяването на Украйна към ЕС, тъй като това „би унищожило унгарските фермери, продоволствената сигурност на Унгария и би позволило на украинската мафия да навлезе в Унгария“.

„Ето защо няма да позволим да бъде открита съществената част от преговорите за присъединяване, т.е. конкретните кръгове на преговорите“, каза Сийярто.

Унгария се счита за най-близката до Кремъл страна в ЕС и НАТО. Страната последователно пречи на помощта за Украйна и санкциите срещу Русия по време на пълномащабната война.

Украйна подаде заявление за членство в ЕС скоро след като Русия започна войната си през 2022 г. и получи статут на кандидатка в рамките на няколко месеца.

Като членка на ЕС, Унгария има право на вето върху по-нататъшния напредък.

Сиярто също така заяви, че Европа не търси мир, а дългосрочно продължаване на войната. Унгария ще подкрепи усилията за мир на американския президент Доналд Тръмп, тъй като само споразумение между САЩ и Русия може да доведе до уреждане на конфликта, каза той.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната се провалиха, на фона на многократно удължаване на крайния срок, за да се види дали руският президент Владимир Путин е сериозен в желанието си за мир.

„Няма да позволим парите на унгарския народ да бъдат използвани за въоръжаване и финансиране на украинската армия, затова продължаваме да се противопоставяме на използването на около 2,5 милиарда форинта (6,76 милиона долара) от парите на европейските данъкоплатци от Европейския фонд за мир за всичко това“, добави Сиярто.

„И накрая, няма да позволим на Брюксел и Киев да застрашат съвместно енергийната сигурност на Унгария. Няма да позволим цените на комуналните услуги в Унгария да се повишат, затова няма да подкрепим предложенията за санкции срещу енергийни компании, които са важни за енергоснабдяването на Унгария“, заключи министърът.

На 13 август той осъди украински дронов удар срещу ключова разпределителна станция на нефтопровода „Дружба“ в руската област Брянск.

Нефтопроводът „Дружба“ е един от най-големите нефтопроводи в света. Унгария, която разчита на този нефтопровод за по-голямата част от суровия си нефт, е една от двете останали страни от Европейския съюз – заедно със Словакия – които все още внасят руски нефт чрез „Дружба“ по силата на изключение от санкциите на ЕС.