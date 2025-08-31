Тихата пенсионна реформа, която може да трансформира европейската икономика

Европа е изправена пред парадокс. От една страна, континентът е изправен пред огромни инвестиционни нужди – от финансиране на зеления преход и модернизиране на инфраструктурата до подкрепа на иновациите и конкурентоспособността спрямо глобалните конкуренти.

От друга страна, европейските домакинства държат трилиони евро спестявания, голяма част от които са пасивно в банкови депозити, които дават малка печалба и правят много малко за стимулиране на растежа.

Нов работен документ на Брьогел, озаглавен „Запълване на инвестиционната празнина в Европа: Разбиране на потенциала на привличането на институционални инвеститори“, разглежда това несъответствие през призмата на институционалните инвеститори в Европа, а именно застрахователните компании и пенсионните фондове, известни още като ICPF (Институционални пенсионни фондове).

Тези институции са в основата на проблема и потенциално предлагат едно от решенията.

Къде европейците държат парите си?

Европейците като цяло са консервативни инвеститори, като повечето хора държат спестяванията си в банки, където те натрупват малка или никаква стойност през годините.

Институционалният инвеститор е голяма организация, която инвестира пари от името на хора или домакинства. За разлика от отделни лица, които могат да купят няколко акции или да отворят спестовна сметка, тези институции управляват огромни парични средства и ги инвестират на различни финансови пазари.

Най-често срещаните видове институционални инвеститори са пенсионните фондове, които управляват пенсионните спестявания на работниците, и застрахователните компании, които инвестират премиите или абонаментите, които хората плащат, за да покрият бъдещи застрахователни искове.

Финансирани срещу редовни държавни пенсии

Докладът разглежда пенсиите и инвестициите като две страни на една и съща монета.

Застаряващото население на Европа оказва натиск върху разходопокривните пенсионни системи, като същевременно континентът е изправен пред огромни финансови нужди.

Според разходопокривната система, парите, които днешната непенсионирана работна сила влага в пенсионния фонд, незабавно се изтеглят и се дават на днешните пенсионери. В бъдеще, когато днешните работници се пенсионират, бъдещите работници ще плащат за пенсиите им.

Освен ако имате застаряващо население, тогава групата пенсионери ще бъде много по-голяма от групата бъдещи работници, които ще ги покриват.

Финансираната пенсионна схема е пенсионен план, при който част от парите, които вие и вашият работодател внасяте, всъщност се спестяват и инвестират, вместо да се харчат веднага. С течение на времето тези инвестиции в неща като акции или облигации нарастват, така че натрупвате пари за пенсионирането си.

Финансираните пенсионни схеми, ако бъдат разширени, могат да помогнат за решаването и на двата проблема едновременно. Чрез осигуряване на повече пенсионни спестявания за домакинствата и насочване на тези пари към дългосрочни проекти, те се превръщат в мост между частното богатство и колективните инвестиционни нужди.

Европа срещу Съединените щати

Дебатът често се фокусира върху това дали Европа „губи“ капитал от Съединените щати. Всъщност европейските пенсионни и застрахователни компании държат американски активи, особено акции.

Между 2013 и 2023 г. делът на американските акции в европейските портфейли на ICPF се е увеличил от 23% на 39%. През същия период, американските дългови активи са се увеличили по-скромно, от 6% на 11%.

Но спрямо размера на американските капиталови пазари, това не е толкова голямо, колкото може да изглежда.

„Така че, макар да е вярно, че много спестявания в пенсионни фондове и застрахователни компании отиват в САЩ, също така е вярно, че спрямо размера на американския пазар, всъщност не е чак толкова много. Това по същество показва, че и нашите резултати показват, че всъщност има недоинвестиция в САЩ от целия ЕС“, каза пред Euronews Мари-Софи Лапе, един от авторите на доклада.

С други думи, институционалните инвеститори в Европа все още са пристрастни към местните инвестиции. Те предимно предпочитат да държат пари в Европа, особено в държавни и корпоративни облигации. Това е в рязък контраст с американските пенсионни фондове, които разпределят много повече средства в акции и алтернативни инвестиции, включително рисков капитал.

Защо е тази разлика? Познаването, валутата и предпазливостта играят роля.

„Възможните обяснения са например, че хората са по-запознати с вътрешния си пазар и вътрешната си политика. Белгийският пенсионен фонд е по-вероятно да е експерт по белгийската икономика от всеки друг. Езикът е друг двигател. Валутните рискове също играят роля, особено когато пенсионните фондове и застрахователните компании са задължени да изплащат на клиентите си в евро“, обясни Лапе.

Дизайнът на пенсиите остава твърдо в ръцете на националните правителства, но ЕС все още може да играе поддържаща роля.

Документът на Брьогел твърди, че Брюксел трябва да се съсредоточи върху прилагането на най-добри практики като автоматично записване, като същевременно работи за това европейските капиталови пазари да станат по-интернационално интегрирани и ефективни. Ако институционалните инвеститори могат да инвестират по-плавно през границите, те могат да разширят и диверсифицират портфейлите си.

Но всяка реформа, подчертават авторите, трябва да постави спестяващия в центъра си – пенсиите са преди всичко въпрос на пенсионна сигурност, а не просто инструмент за запълване на финансовата дупка в Европа.

Твърде много пари в банкови сметки

По-големият проблем може да не е къде инвестират ICPF, а колко малко пари всъщност постъпват в тях.

Днес приблизително 27% от спестяванията на домакинствата в ЕС са инвестирани в застраховки и пенсии, почти равно на дела, разпределен за валута и депозити. С други думи, европейците все още държат огромни суми в нискодоходни банкови сметки, пропускайки потенциалната възвръщаемост на капиталовите пазари.

„Ние твърдим, че отливът на инвестиции към САЩ не е непременно проблем за пазарите в ЕС, ако просто успеем да разширим сектора, като насочваме спестявания, които в момента са блокирани във валута и депозити. В ЕС много домакинства държат спестяванията си в банкова сметка, което е с много ниска доходност. Това не генерира голяма възвръщаемост за бъдещето“, обяснява Лапе.

Прехвърлянето дори на малка част от тези пари би отключило огромен капитал за инвестиции.

„Направихме това приблизително изчисление: ако за всеки 100 евро в банкова сметка в ЕС прехвърлите 10 евро в сектора на ICPF, ще мобилизирате малко над 400 милиарда евро, които отиват в дългови ценни книжа и листвани акции“, продължи тя.

Автоматично записване: Малка реформа, големи последици

Как би могла да се осъществи тази промяна? Един от отговорите е автоматично записване във финансирани пенсии.

Автоматичното записване работи, като прави инвестирането по подразбиране. Работниците автоматично се регистрират във финансирана пенсионна схема, която след това насочва спестяванията им към капиталовите пазари, с възможност за отказ. Опитът в страни като Обединеното кралство показва, че процентите на участие се увеличават рязко при тази система, защото инерцията държи повечето хора записани.

„Ако разчитахте само на хората да инвестират сами, щеше да е необходимо да отделите много време за финансова грамотност, което е било опитвано през годините, но до голяма степен не е било много успешно. Така че, за да мобилизирате наистина спестяванията по целия свят, това би била много полезна политика“, обясни Лапе.

С други думи, кампаниите за финансова грамотност помагат, но не са достатъчни. Механизмите по подразбиране, като автоматичното записване, са много по-ефективни.

Спестяващите трябва да са приоритет

Заключението на документа на Брьогел е важно: Европа всъщност не е нужно да се тревожи твърде много за „изтичането“ на капитал към САЩ. Вместо това истинският проблем е неизползваният потенциал, който стои бездействащ в спестовните сметки на домакинствата. А във времена на несигурност инстинктът да се стои спокойно само се засилва.

Пренасочването дори на малка част от тези пари към финансирани пенсии и застрахователи би могло не само да засили пенсионната сигурност, но и да подхрани инвестиционните нужди на Европа - екологизиране на икономиката, финансиране на иновации и повишаване на стабилността на капиталовите пазари.

Автоматичното записване не е нещо показно. То няма да привлече вниманието на медиите като план за стимулиране на икономиката за трилиони евро. Но както се твърди в доклада, то може да е тихата реформа с трансформативен потенциал.

Авторите обаче предупреждават да не се използват пенсиите като касичка за политически или икономически проекти. Първото задължение на застрахователите и пенсионните фондове е да защитават и увеличават спестяванията на хората и всяко увеличаване на инвестиционната дупка в Европа трябва да се третира като добре дошъл страничен ефект, а не като основна цел.

Ако правителствата насочват средства в полза на определени региони или индустрии за сметка на внимателното инвестиране, това може да навреди на самите спестители, на които тези реформи са предназначени да бъдат от полза.