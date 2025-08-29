Има ли „следваща“ фаза за мирните преговори за Украйна?

Едно от водещите заглавия, появили се от срещата на върха в Аляска по-рано този месец, беше, че според президента Тръмп руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски скоро ще се срещнат лице в лице, за да намерят начин за прекратяване на войната в Украйна, която продължава повече от три години, пише Responsible Statecraft. Президентът обаче изрази скептицизъм тази седмица, че това ще се случи скоро.

„Не знам дали ще се срещнат — може би ще се срещнат, може би не“, каза той в Овалния кабинет в понеделник по време на среща с южнокорейския президент И Дже-мьонг. Той добави, че ако Путин и Зеленски не се срещнат, „може да има много големи последици, но ще видим какво ще се случи. Може да има много големи последици, защото това е нещо, което трябва да приключи“.

Всъщност, президентът изпълни обещанието си тази седмица да удвои митата върху индийски стоки до 50% като наказание за това, че Ню Делхи продължава да внася руски петрол, което той разглежда като подпомагане на Москва да финансира войната си срещу Украйна.

Но дали все още се предлага среща между Путин и Зеленски, е неясно. Някои спекулират, че Тръмп и неговите висши съветници може би са разбрали погрешно какво е договорил Путин в Аляска. А руският външен министър Сергей Лавров заяви в неделя, че Путин няма да се срещне със Зеленски, докато не бъде определен дневен ред. „А този дневен ред изобщо не е готов“, каза той.

От своя страна, Зеленски заяви малко след срещата на върха в Аляска, че е готов да се срещне с Путин. Но тази седмица той обвини Русия , че „прави всичко възможно“, за да предотврати това, като същевременно повтори искането си, че за да се сложи край на войната, са необходими силни гаранции за сигурност - концепция, която остава основен препъни камък, тъй като украинците, Европа и Съединените щати се затрудняват да се споразумеят за очертания на рамка, която би удовлетворила и руските искания.

Тази седмица Зеленски повтори желанието си да се срещне с Путин, като евентуални домакини са Турция, държавите от Персийския залив или някои европейски държави. Той също така изпраща двама висши съветници - началника на кабинета Андрей Йермак и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров - във Вашингтон тази седмица за срещи със старшия пратеник на Тръмп Стив Виткоф, за да обсъдят въпроса за гаранциите за сигурност и евентуална бъдеща среща между Путин и Зеленски.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви в неделя, че Съединените щати „имат още много карти за оказване на натиск, за да се опитат да прекратят този конфликт“. Два дни по-късно президентът последва леко актуализиран ангажимент, обещавайки „икономическа война“, ако двете страни не могат да прекратят конфликта. „Това ще бъде лошо за Русия, а аз не искам това“, каза той.

Автор: Бен Армбрустър

Бен Армбрустър е управляващ редактор на „Отговорно държавно дело“. Той има повече от десетилетие опит в работата на пресечната точка на политиката, външната политика и медиите. Преди това Бен е заемал висши редакторски и управленски позиции в Media Matters, ThinkProgress, ReThink Media и Win Without War.