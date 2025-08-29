Началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили: Европа рискува да се превърне в "преследвано животно"

Европа живее в отричане на нивото на насилие, което сега определя международната политика, и ако не предприеме единни действия, рискува да се окаже в позицията на „преследвано животно“, предупреди началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Тиери Буркар.

В интервю за Politico and Libération, няколко дни преди да напусне поста си, френският генерал говори за риска от стратегическата слабост на Европа.

„Ослабена Европа може да се окаже утре преследвано животно, след като два века Западът е задавал тона“, отбеляза той. „Не става въпрос само за въоръжените сили, а за факта, че логиката на твърдата сила сега доминира.“

Буркар подчерта, че европейските държави трябва да се обединят много по-тясно като стратегическа сила, за да противодействат на „сферите на влияние“, изграждани от Китай, Русия и Съединените щати.

„От една страна, европейските държави никога не са били толкова силни; от друга страна, има форма на отричане от страна на правителствата и обществата на насилието, което характеризира света днес“, каза той.

Неговите намеси идват на фона на постоянни предупреждения за слабостта на Европа. Марио Драги посочи, че ЕС трябва да спре да вярва, че може да влияе на развитието само като икономическа сила, докато Джорджия Мелони обвини Съюза в изпадане в незначителност.

Френският генерал, който встъпи в длъжност през 2021 г. и предава юздите на началника на военновъздушните сили, генерал Фабиан Мадон, посочи четири ключови фактора, които определят глобалния пейзаж:

завръщането на въоръжените сили за разрешаване на конфликти

предизвикателството към Запада от страна на Китай, Русия, Иран и Северна Корея

ролята на информационната война

въздействието на изменението на климата.

„Повече от руските танкове, Европа е заплашена от установяването на дезападна алтернативна международна система. Ако Русия може да раздели Европа без въоръжена атака, това е пътят, който ще избере“, подчерта той.

През последните месеци Буркар участва в „коалицията на желаещите“, която представлява страните, работещи по схема за гарантиране на сигурността на Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Както каза той, срещата Тръмп-Путин в Аляска даде нов тласък на дискусиите.

Американският президент изрази „много силна воля“ за мирно споразумение, като след срещата в Белия дом със Зеленски, Макрон, Мерц и Мелони, администрацията на Тръмп показа отвореност за принос под формата на гаранции, предлагайки елементи на наблюдение, контрол и въздушна подкрепа.

Буркар призна, че много европейски столици считат американското участие за предпоставка за участие. „Някои страни се ангажират само ако има американски гаранции. Но това не е военен въпрос, а политически“, подчерта той.

Обсъжданите военни варианти включват изпращане на войски в Украйна, провеждане на въздушни патрули, осигуряване на корабоплаването в Черно море и помощ за изграждането на украинската армия. Но правилата за участие остават неясни, тъй като Москва предупреди, че не иска европейски войски в Украйна.

Опитът от войната в Украйна, добави френският генерал, показва, че Западът е преминал от „войни по избор“ – като тези в Ирак, Афганистан или Мали – към „наложени войни“.

Ако украинците не се бият на 100% срещу Русия, те ще изчезнат. Това означава, че войната е неизбежна, каза той.

За да могат западните армии да реагират, те трябва да преадаптират арсеналите си, да комбинират високи технологии с евтини оръжия на изтощение и да укрепят резервите си.

„Нашите боеприпаси не са на нивото, на което трябва да бъдат, защото бяхме свикнали с войни с ограничена интензивност“, призна той, но отхвърли твърдението, че френските въоръжени сили не могат да издържат на конфликт с висока интензивност.

Буркар завърши с предупреждение: „Стратегическата солидарност на Европа трябва да бъде много силна. Никоя европейска държава не може да бъде основен играч сама по себе си. Ако не намерим критична маса, те ще ни продадат парче по парче.“