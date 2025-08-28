Подаването на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода "Дружба" беше възобновено след едноседмично прекъсване, предизвикано от украинска атака по помпена станция в руската Брянска област. Това съобщиха тази сутрин източници от двете засегнати страни, предаде Ройтерс.

Срещу командира на украинското подразделение, извършило атаката - етнически унгарец, днес беше издадена забрана да посещава Унгария. Външният министър Петер Сиярто обвини Украйна, че напада унгарския суверенитет и застрашава енергийната сигурност на страната му.

Украинският външен министър Андрий Сибиха отвърна на Сиярто, че трябва да е "морално" деградирал, ако "руският тръбопровод е по-важен от украинските деца, убити тази сутрин".

Отношенията на Киев и Будапеща са обтегнати отдавна заради унгарското вето върху началото на преговорите за интеграция на Украйна в Европейския съюз.

Три години след руското нападение над Украйна, Унгария и Словакия продължават да плащат стотици милиони долари на Русия за по-евтин петрол, възползвайки се от дерогацията, предоставена им Европейската комисия.