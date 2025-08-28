Унгария обяви името на украинския военнослужещ, атакувал нефтопровода „Дружба“. Ето кой е той

Унгарската национална имиграционна служба официално обяви името на украинския военнослужещ, срещу когото са наложени санкции за атаките срещу нефтопровода „Дружба“. Според агенцията, той е украинският гражданин Роберт Бровди, роден на 9 август 1975 г. в Ужгород (Закарпатска област).

На мъжа е забранено да влиза в Унгария с мотива, че „той представлява заплаха за националната сигурност на страната“, се казва в изявление на имиграционната служба, публикувано в Будапеща. Забраната важи за всички страни от ЕС и Шенген. Информацията е въведена в Шенгенската информационна система.

Според украинските и унгарските медии, Бровди, етнически унгарец от Закарпатска област, е командир на украинските сили за безпилотни системи с позивна „Маджар“.

По-рано, унгарският външен министър Петер Сийярто, обявявайки санкции срещу украинския военен, заяви, че той командва подразделение на украинските въоръжени сили, което е извършило „изключително сериозни атаки срещу нефтопровода „Дружба“ през последните дни. Ръководителят на външното министерство не назова мъжа, но отбеляза, че той има унгарско гражданство. През последните години Унгария издаде паспорти на много представители на унгарското малцинство, живеещи в Закарпатската област на Украйна, което предизвика сериозно недоволство сред властите в Киев.

Миналата седмица украинските въоръжени сили нанесоха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия бяха спрени, докато тръбопроводът беше в ремонт. Будапеща и Братислава поискаха Киев да спре атаките и напомниха на Европейската комисия, че е поела ангажимент да гарантира енергийната сигурност на страните от ЕС. На 28 август доставките на петрол от Русия за Унгария и Словакия бяха възобновени.