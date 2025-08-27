Унгарски депутат влезе в имението на бащата на Орбан и публикува видео

Клипът събра близо 850 000 гледания за 12 часа в социалните мрежи

Видео с имението на бащата на унгарския премиер Виктор Орбан събра близо 850 000 гледания в социалните мрежи 12 часа след като беше публикувано от независим депутат, известен с борбата си срещу корупцията.

"Кадрите, които показват добре поддържана градина, плувен басейн и огромна трапезария, доказват, че това е луксозно имение, а не скромна фермерска къща, както той твърдеше", заяви независимият народен представител Акош Хадхази, който е заснел видеото миналата седмица, след като се е самопоканил в имота.

Външният министър Петер Сиярто обвини Хадхази, че е нарушил закона, като е влязъл в частен имот без разрешение.

През последните години редица медии написаха, че Виктор Орбан използва това имение за частни цели. Палатът е разположен край родния му град Фелчут, на 34 км западно от Будапеща. Ултраконсервативният лидер обаче отрече да е собственик, което стана обект на множество дискусии през последните седмици.

Баща му Дьозьо, 84 г., наскоро каза пред проправителствения вестник "Борш", че го е купил през 2011 г., за да пресъздаде модел на ферма, построена там от хабсбургски ерцхерцог през 19-и век.