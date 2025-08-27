Пукната гума принуди самолет да кацне аварийно

Самолет Boeing 737 на Norwegian, превозващ 181 пътници, извърши аварийно кацане, след като гума се взриви след излитане в Швеция.

Полетът за Париж излетя от летище Арланда в Стокхолм, но скоро след повредата самолетът се върна на пистата.

Пътниците в самолета - на полет D82046 - чуха силен трясък при гръмването на гумите, което накара парамедици и полиция бързо да пристигнат на мястото.

Самолетът беше принуден да се върне в Арланда и да обиколи летището, преди да прелети на ниска височина над друга писта за проверка.

По време на проверката служителите забелязаха, че гума е взривена.

След техническата повреда на пистата бяха открити отломки.

Един пътник, който е от Париж, беше уплашен от аварийното кацане.

„Когато самолетът тръгна, той се разтресе много. Тресеше се и вибрираше много“, каза Мая Каренко пред Expressen. „Краката ми все още треперят. Когато бяхме във въздуха, не знаех какво се е случило, но сега, когато знаем, съм малко шокиран.“

Майка ѝ и баба ѝ казаха, че са следили движенията на самолета онлайн.

„Те ме наблюдаваха и очевидно бяха много загрижени. Но пилотът и персоналът на борда бяха толкова спокойни, че изобщо не се притесних по това време, което беше добре, като се замисля.“

„Самолетът излетя по план“, каза пресцентър на норвежката авиокомпания. „Но когато беше във въздуха, пилотът трябваше да се обърне и да се върне в Арланда поради технически проблеми.“

Сега ще бъде проведена оценка, за да се определи причината за експлозията, според Сара Ериксон, прес мениджър в Шведската морска администрация.

Прессекретар определи инцидента като необичаен и заяви, че в момента е трудно да се определи колко сериозна е била неизправността.

Полетът е бил планиран за 9:05 ч. местно време, но е излетял едва в 9:27 ч.

Трябваше да пристигне във френската столица два часа и 40 минути по-късно, на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж.