Любимата улична храна на Гърция достига рекордни цени

Националната улична храна на Гърция, все така популярното сувлаки, продължава да поскъпва, достигайки нива, които мнозина считат за шокиращи, пише Tovima.

Неотдавнашно проучване на местната медия Creta24 сред онлайн платформите за доставка на храна показва, че цената на любимия пита джиро в Ираклион вече е надхвърлила 6 евро, като на някои места се продава за 6,50 евро. Само няколко заведения в града все още предлагат джиро за по-малко от 5 евро.

В региона Атика дори един обикновен гирос в питка вече се купува след внимателно обмисляне. Цените в местните заведения за печено месо започват от 3,70 евро и могат да достигнат до 5,20 евро. Една шишче свинско или пилешко месо струва между 2,40 и 3,70 евро, а пълна порция гирос или сувлаки може да струва между 11 и 13,50 евро.

За четиричленно семейство поръчката на по две гирос на човек може да означава разход между 30 и 40 евро – значителен удар за семейния бюджет.

Запознати с бранша предупреждават, че нарастващите разходи за суровини и по-високите оперативни разходи за бизнеса могат да доведат до по-нататъшни увеличения на цените. Някои прогнозират, че цената на гирос може да се стабилизира около 5 евро в близко бъдеще.