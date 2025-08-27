Германия изпрати два Eurofighter над Балтийско море, за да пресекат руски шпионски самолет

Два самолета Eurofighter на германските въздушни сили са излетели вчера, за да пресекат руски разузнавателен самолет, летящ над Балтийско море, според германската медия N-TV.

Въздушното командване на НАТО е дало заповед за пресичане на самолета, който е летял в международното въздушно пространство с изключени транспондери и без да е подал план за полета.

Москва е заподозряна, че използва такива самолети, за да събира информация за военната дейност на НАТО по Балтийското крайбрежие, особено в Полша, Германия, Дания и Швеция.