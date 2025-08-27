Опасно вещество, причиняващо рак, е открито в яйца в Европа

Ново проучване отбелязва тревожни резултати за гръцките яйца, като разкрива високи концентрации на PFAS, но и следи от пестициди и лекарства. Пер- и полифлуороалкилови вещества (PFAS), известни още като "вечни химикали“ – никога не се разграждат, в резултат на което се натрупват в околната среда и в крайна сметка преминават в хранителната верига, пише Proto Thema.

От години специалистите бият тревога: PFAS са свързани с онкологични заболявания, увреждания на черния дроб и имунната система, както и с проблеми в развитието на децата. Изследвания във Франция, Германия и Дания показват широко разпространено замърсяване в яйцата.

Южната ни съседка е проверла дали подобна картина съществува и в Гърция.

Отговорът е даден от учените от Университета на Егейско море. Проучването, публикувано в списанието Science of The Total Environment, анализира 75 яйца от кокошарници в Сяр, Магнезия, Бойотия, Атика и Елида.

Резултатите са особено тревожни, тъй като във всички проби са открити PFAS, а повече от половината яйца надвишават допустимите граници на ЕС. В Елида всяка проба надвишават указанията на EFSA за всички възрастови групи.

Средните стойности за PFOS, PFHxS и PFBA са много високи, като някои от измерванията достигнат до 5,30 мг/кг. Според изследователите, тийнейджърите и възрастните хора в страната надвишават границата на безопасно седмично приемане, което създава сериозни опасения за здравето на потребителите.