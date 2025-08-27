Европейските пристанища изискват финансиране за подготовка за война с Русия

Най-големите пристанища в Европа, които транспортират оръжия на НАТО, се готвят за руски атаки или дори за директна война, пише Newsweek.

Централният съюз на германските морски пристанища (ZDS) изпрати писмо до германския министър на отбраната Борис Писториус с искане за отпускане на средства от редовния бюджет за отбрана на страната.

В документа не се посочва точната сума, но според представители на пристанищната индустрия са необходими 3 милиарда евро, за да се подготвят за евентуална „извънредна ситуация в отбраната“.

В писмо от индустриална асоциация, базирана в Хамбург, представляваща над 150 компании, се посочва, че като логистични центрове, морските пристанища са от съществено значение за разполагането на войски.

„В извънредна ситуация, оборудване и войници на Бундесвера и партньорите от НАТО трябва да бъдат транспортирани през тези пристанища“, подчертава писмото, според Spiegel.

Пристанищата са открити цели и в случай на война са „първата линия на атака“.

„Трябва да сме подготвени за това, дори и да се надяваме, че никога няма да се случи“, се казва в писмото.

Според ЗДС, средства от бюджета за отбрана трябва да се използват за оборудване на товарни площадки, кейови стени и железопътна инфраструктура, както и за защита на пристанищните съоръжения от кибератаки и заплахи.

Асоциацията обосновава искането си с това, че отбраната е била и остава изключителна отговорност на германското федерално правителство. Те предлагат т. нар. подход на „двойно предназначение“ – инвестициите трябва да служат както за граждански, така и за военни цели.

Някои германски пътища и железопътни линии наскоро получиха статут на „с военно значение“ и в бъдеще ще бъдат финансирани от бюджета на Министерството на отбраната. Това ще възлиза на около 8 милиарда евро през следващите години.

В момента най-важните германски морски пристанища по отношение на капацитета са Хамбург, Бремерхафен, Вилхелмсхафен и Росток.

През юли, в очакване на потенциална война с Русия, пристанището Ротердам в Холандия започна да резервира място за кораби на НАТО, превозващи военни товари, и да пролага логистични маршрути за трансфер на оръжие, съобщи Financial Times.

Решението идва на фона на все по-сериозни предупреждения на съюзниците от НАТО за риска от пълномащабна война с Русия през следващите пет години. Ротердам е обработвал и преди оръжейни пратки, но това е първият път, когато ще определи специална зона за акостиране за военна употреба.

Част от контейнерния терминал ще бъде пренасочена, за да се осигури безопасното прехвърляне на боеприпаси и друго оборудване между корабите. Логистиката на военните доставки ще бъде координирана с пристанището Антверпен в Белгия.

Ако е необходимо да се транспортират големи обеми военни стоки, те ще бъдат насочени към Антверпен или други пристанища, които могат да заемат част от капацитета, и обратно.

Всички терминали са оборудвани за обработка на товари с военно предназначение, а координацията на логистиката е от решаващо значение, особено за пратки от САЩ, Великобритания и Канада.

През май холандското Министерство на отбраната потвърди, че по искане на НАТО ще бъде предоставено място за военни доставки. Ходът е част от по-широките усилия на европейските съюзници за намаляване на зависимостта им от Съединените щати за отбранителна логистика.

Русия не пести от военни разходи

Военните разходи на Русия се увеличиха драстично в контекста на мащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Според Международния институт за стратегически изследвания, бюджетът за отбрана на Москва за 2024 г. се е увеличил с 42% в реално изражение, достигайки 462 милиарда долара, надвишавайки общия бюджет на всички европейски страни.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на 5 юли, че военен ход на Китай срещу Тайван може да насърчи Русия да отвори втори фронт срещу държавите от НАТО, според Kyiv Independent.