Германия прие закон за доброволна военна служба

Германия иска да увеличи броя на войниците и резервистите

Германският кабинет прие в сряда законопроект, който въвежда доброволна военна служба, тъй като страната се стреми да укрепи националната си отбрана поради опасения за сигурността, свързани с Русия, съобщава Reuters.

Текстът отваря вратата и за повторно въвеждане на задължителна военна служба.

Министерството на отбраната се надява, че доброволната шестмесечна програма ще помогне за удвояване на броя на обучените резервисти от настоящото ниво от около 100 000 и че някои от доброволците ще продължат кариерата си в активна служба.

Законопроектът вероятно ще срещне трудности в парламента, което ще бъде тест за ангажимента на Германия да укрепи националната отбрана във времена на нарастващи заплахи за сигурността след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Германия прекрати предишната си програма за задължителна военна служба през 2011 г. и оттогава се бори да постигне целите си за брой на войските.

Министър Борис Писториус иска да увеличи броя на войниците в служба от 180 000 на 260 000 до началото на 2030 г., за да постигне новите цели на НАТО за въоръжените сили и да укрепи отбраната на Германия – част от планираното увеличение на военните разходи.

„Бундесверът трябва да се разраства“, заяви Писториус на пресконференция в сряда. „Международната ситуация в областта на сигурността, и преди всичко агресивната позиция на Русия, налагат това. „Не се нуждаем само от добре оборудвани сили – вече сме на път да постигнем това“, продължи той. „Но се нуждаем и от Бундесвер, който е силен по отношение на личния състав. Само тогава възпиращият ефект като цяло ще бъде наистина надежден по отношение на Русия.“

Законопроектът предвижда определени годишни цели за набиране на кадри за новата доброволна схема: увеличение от 20 000 през 2026 г. до 38 000 през 2030 г.

Ако тези цифри не бъдат постигнати, правителството може да реши да възстанови наборната служба, при условие че парламентът одобри това, според последния проект на законопроекта.

Вече настоящият законопроект съдържа някои задължителни елементи, като всички млади мъже трябва да попълнят онлайн въпросник относно желанието и способностите си за военна служба след навършване на 18 години, за да се получи по-добра представа за потенциално наличния персонал.

Критиците, по-специално консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, казват, че одобрението от Бундестага може да забави въвеждането на наборната служба. Те искат законопроектът да задейства автоматично наборната служба в случай на пропуснати цели.

Законодателите от Социалдемократическата партия (SPD) на Писториус, казват, че приоритетът трябва да бъде да се направи Бундесверът, германските въоръжени сили, привлекателен работодател, а не да се връщаме към задължителната служба.

Министерството на отбраната засили регионалната реклама, организира кариерни салони и групови лагери и откри нови центрове за посещение на войските през последните години в опит да набере повече войници.

Въоръжените сили отчитат 28% ръст на новобранците до над 13 700 души от януари до края на юли в сравнение със същия период на миналата година, което министерството определи като най-стръмния ръст от години.