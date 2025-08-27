Гръцките власти слагат край на традицията на о.Сикинос летовниците да скачат зад отплаващия ферибот, за да се сбогуват с лятото (ВИДЕО)

Погледите не само на туристите, но и на властите вече са насочени към „апонеристите“ на Сикинос - младите хора, които през последните години превърнаха гмуркането в пристанището на острова, когато корабът отплава, в сладък местен обичай.

В новото видео, което излезе наяве, десетки хора се гмуркат от кея няколко секунди след отплаването на кораба „Дионисиос Соломос“, въпреки усилията на пристанищните власти да ги спрат. В същото време тълпа от хора наблюдават случващото се както от пристанището, така и от палубата на кораба, правейки снимки и видеоклипове с мобилните си телефони.

Този навик обаче е в пълно противоречие с инструкциите на пристанищните власти, тъй като представлява риск за участниците. Поради тази причина започнаха да се налагат глоби.

„Това е тревожно явление през последните години. Това е „обичай“, който младите летовници имат да скачат във водата по време на отплаване, сякаш се сбогуват с лятото“, казва служител от Министерството на корабоплаването.

Както той посочва, на острова действа пристанищна охрана и винаги се дават съответните инструкции.

„7-8 души бяха идентифицирани от тези, които са се гмуркали в пристанището, и бяха наложени съответните глоби. Окръжната прокуратура на Наксос също беше информирана, за да може да се образува преписка за наказателно разследване, ако е необходимо.“

Това, което изглежда приятно и забавно за всички и създава съдържание, готово да стане популярно в социалните медии, може да крие и някои рискове от нараняване. Както обясняват ръководители от Министерството на корабоплаването, основният проблем не е, че апонеристите се увличат и удрят витлото на отплаващия кораб.

„Както виждаме във видеоклиповете, те оставят разумно разстояние и време преди гмуркане, така че специфичният риск е по-малък“, отбелязват те.

Рискът е различен: „Всички разбират, че когато корабът отплава, има силни морски течения. Това означава, че къпещите се могат да бъдат наранени, ако бъдат отнесени и се сблъскат един с друг или ако ударят скалите и пристанищните съоръжения.“