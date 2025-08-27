Военномедицинският преглед ще стане задължителен за 18-годишните мъже в Германия

Основните партии в Германия ХДС/ХСС и СДПГ се карат от месеци. Сега кабинетът е близо до постигане на споразумение и планира да одобри промяната във военната служба. BILD публикува законопроекта от министъра на отбраната Борис Писториус. Ето подробностите:

Защо е необходима новата военна служба?

За да направи силите по-привлекателни. Защото Бундесверът се очаква да нарасне от сегашните 183 000 до 260 000 войници през следващите години – плюс 200 000 резервисти. Но досега кандидатурите са бавни.

Какъв е планът?

От 1 януари 2026 г. всички 18-годишни мъже на определена възраст ще трябва да попълнят онлайн въпросник (включително въпроси за интереси, физическа подготовка и способности). За жените участието е доброволно. След това тези, които се считат за подходящи за Бундесвера, ще бъдат призовани на медицински преглед.

От 1 юли 2027 г. военномедицинският преглед ще бъде задължителен за 18-годишните мъже (приблизително 200 000 годишно). Всеки преглед трае приблизително шест часа. Това ще позволи на Бундесвера да си възвърне контрола върху това кого може да привлече в извънредна ситуация. Всеки, който избегне попълването на въпросника или медицинския преглед, е изправен пред глоба.

Как трябва да се привличат доброволци?

В бъдеще военнослужещите ще могат да започнат службата си като временни войници, като по този начин ще печелят повече. Това означава: вместо приблизително 1840 евро, те ще получават приблизително 2700 евро на месец. Друго предимство: настаняването, храната и пътуването с влак са безплатни, както и посещенията при лекар (т.нар. медицински грижи).

И още: Всеки, който се ангажира с поне 12 месеца служба, ще получи до 3500 евро финансиране за шофьорска книжка (клас B).

Има бонус за удължаване: Тези, които служат военна служба за по-дълъг период (от 6 месеца), получават допълнителни 150 евро на месец.

Колко доброволци се очакват?

20 000 следващата година. До 2030 г. се очаква броят им да нарасне до 38 000. След това тези, които са преминали през военна служба, автоматично ще станат резервисти. Или, както правителството се надява, някои ще станат професионални войници. Бонус за подписване на договор с армията е предназначен да помогне за това.

Какво струва това?

Около 495 милиона евро. До 2029 г. годишните разходи ще се увеличат до 849 милиона евро.

Означава ли това, че задължението е отпаднало?

Не съвсем. Проектозаконът гласи: Ако твърде малко доброволци искат да служат в Бундесвера, правителството може да вземе решение да върне задължителната служба – но това трябва да бъде одобрено от Бундестага.

Германците обаче нямат голямо доверие в плановете на Борис Писториус за наборна военна служба.

Точно за това спорят консервативната и червената коалиция. Когато Бундестагът обсъжда законопроекта на Писториус тази есен, все още ще има разгорещени дискусии между управляващите партии.

ХДС/ХСС се съмняват, че германската армия ще нарасне достатъчно бързо с плана на Писториус. Томас Рьовекамп, ръководител на Комисията по отбрана в Бундестага, каза пред BILD: „Недостигат ни над 80 000 професионални и договорни войници, както и 140 000 резервисти – не можем да постигнем това само чрез доброволно набиране.“

Той призова за ясен механизъм в закона.

„Ако установените цели за растеж не бъдат постигнати, задължителното набиране на персонал трябва автоматично да влезе в сила.“ Това означава, че това няма да изисква одобрение от Бундестага.

Този аргумент е точно това, което СДПГ отхвърля, дори приема специална резолюция по въпроса на партийната си конференция. Лидерът на СДПГ и вицеканцлер Ларс Клингбайл подчерта:

„Наистина съм убеден, че разчитането на доброволно участие е правилният път напред. Когато говорих с момчета от училищен клас в избирателния си район в Долна Саксония тази седмица, всички те ми казаха, че биха искали да се присъединят към Бундесвера и да служат на страната.“

Ръководителят на Асоциацията на резервистите Патрик Сенсбърг обаче отива още по-далеч и иска да възстанови казармата за всички годни за военна служба млади мъже. Той настоява: „Трябва да възстановим наборната военна служба сега, иначе нямаме шанс да станем способни да се защитаваме навреме.“

Наборниците трябва да преминат поне 12 месеца обучение по боравене с оръжие.