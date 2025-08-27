Украйна ще позволи на младите мъже да напускат страната

Новите правила за мъже на възраст от 18 до 22 години ще влязат в сила скоро

Младите мъже ще имат право да напускат Украйна, след като правителството промени правилата за преминаване на границата, като модифицира закон, въведен след пълномащабната инвазия на Русия, който задължаваше мъжете на възраст под 60 години да останат в страната, съобщава Financial Times.

Новите правила за мъже на възраст от 18 до 22 години ще влязат в сила скоро, заяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните медии във вторник, добавяйки, че промените са „съгласувани с военното командване“.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че новото правило „се отнася и за граждани, които по различни причини се намират в чужбина“.

„Искаме украинците да поддържат връзките си с Украйна колкото е възможно“, каза тя в социалната мрежа X.

Забраната за напускане на страната от мъжете е източник на напрежение в Украйна, като редовно се случват случаи, в които мъже, получили разрешение за временно пребиваване в чужбина, отказват да се върнат, или семейства остават разделени за месеци или години.

Правителствените служители също са все по-загрижени за големия брой мъже под 18 години, които родителите им изпращат в чужбина, за да заобиколят забраната.

„Випускниците бяха почти изцяло момичета – университетите нямаха мъжки кандидати“, каза за Financial Times Олександър Федиенко, депутат от управляващата партия „Слуга на народа“ на президента. „Такъв вид решение ще помогне да задържим тези млади хора в Украйна, така че да допринесат за собствената си страна, а не за други.“

Изселването на момчета под 18 години се случва въпреки факта, че само мъже на възраст 25 години и повече могат да бъдат мобилизирани в украинските въоръжени сили. САЩ и няколко други западни страни оказаха натиск върху Киев да понижи минималната възраст за мобилизация, в опит да се справи с острата липса на работна ръка, която допринесе за териториалните придобивки на Русия през последните месеци.

Но Зеленски многократно е отхвърлял тези призиви, като е аргументирал, че понижаването на възрастта за мобилизация може да се случи едва след като западните страни значително увеличат темпото на доставките си на оръжие.

Понижаването на възрастта за мобилизация остава изключително непопулярно сред украинците, като 86,5% от анкетираните се противопоставят на идеята, според проучване, публикувано тази година от агенция Socis.

Киев се опита да насърчи доброволческата служба. В началото на годината стартира едногодишен военен договор, специално за кандидати на възраст от 18 до 24 години, който включва финансови стимули като бонус от около 1 млн. гривни (около 20 000 евро).

Въпреки това, досега инициативата не е успяла да реши проблема с липсата на войници на фронта в бойните бригади.

Критиците на предложенията за понижаване на възрастта за мобилизация твърдят, че демографските тенденции в Украйна, изкривени от спада в раждаемостта през 90-те години, оставят само малка група от най-младите възрастни, които не трябва да бъдат разпределяни на фронтовата линия.

Според оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания от юни, между 60 000 и 100 000 украински войници са били убити от началото на руската инвазия през 2022 г. Вашингтонският мозъчен тръст оценява общия брой на убити руски войници на 200 000-250 000.

Ексodusът, който последва началото на войната, засегна непропорционално жените и децата: според Евростат, статистическата агенция на ЕС, повече от 31% от над 4 милиона украинци, получили временен статут на бежанци в ЕС, са били непълнолетни.