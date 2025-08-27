Поглед върху Puma - скритата италианска броня, която тихо е влязла на бойното поле в Украйна

Украинската армия е забелязана да използва италиански бронирани транспортни средства (БТР) Puma в конфигурации 6×6 и 4×4, което е поредният пример за военна подкрепа от Италия, която не е била оповестена публично.

Според Defense Express от 27 август, присъствието на БТР Puma в Украйна е потвърдено чрез снимки от бойното поле, включително снимки на унищожено превозно средство близо до Билогоривка в Луганска област през април 2024 г.

Допълнителни наблюдения показват, че украински части използват превозните средства в различни роли.

Първоначално разработени за подкрепа на колесните танкове Centauro B1 в италианските кавалерийски части, бронетранспортьорите Puma оттогава са приети от други пехотни формирования.

Вариантът 4×4 побира двама членове на екипажа и двама пехотинци, докато версията 6×6 може да превозва четирима допълнителни членове на екипажа. С тегло от приблизително 7 до 8,2 тона в зависимост от конфигурацията, превозните средства са компактни, предлагат ограничена транспортна способност, но имат по-голяма маневреност.

Бронираните транспортни автомобили Puma са леко бронирани, проектирани да предпазват от стрелба с леко стрелково оръжие. Те могат да бъдат оборудвани с 7,62 мм или 12,7 мм картечници, включително дистанционно управлявани оръжейни станции. Мобилността се осигурява от турбокомпресорни четирицилиндрови дизелови двигатели Iveco с мощност 160 конски сили.

Италия не е коментирала официално доставката на тези превозни средства в Украйна. Общо 580 броя Puma са произведени за италианската армия – 250 в версия 6×6 и 330 в версия 4×4.

Приблизително 115 броя бяха изнесени в страни като Аржентина, Джибути, Либия и Пакистан, като около 465 броя останаха в италианския арсенал, някои от които са на склад.

Точният брой на прехвърлените в Украйна превозни средства остава неизвестен. Въпреки това, рядкото им появяване предполага ограничена доставка. Не се изключва възможността за по-нататъшни прехвърляния, включително превозни средства за поддържащи роли Centauro B1.

По-рано, през май 2025 г., Италия включи трета система за противовъздушна отбрана SAMP/T и 400 бронирани превозни средства M113 в своя 11-ти пакет за военна помощ за Украйна. Въпреки че в нито едно прессъобщение не се посочват подробни срокове, предишните доставки сочат, че батерията SAMP/T може да пристигне до есента, като допълнително укрепи многослойната противовъздушна отбрана на Украйна.