Лятната офанзива на руснаците в Украйна претърпя провал

Руското настъпление в Украйна постигна най-високия си темп от ноември миналата година, но повечето от целите, които Москва си постави за лятната си офанзива, от април до август 2025 г., останаха неизпълнени, пише военния наблюдател на Bild Юлиан Репке.

В северна посока плановете на Владимир Путин за създаване на 600-километрова "буферна зона" в Черниговска, Сумска и Харковска области се провалиха. Руската армия в крайна сметка контролира по-малко от 70 км територия по границата, въпреки че в Суми беше изпратена 50-хилядна групировка, а сили със същия размер, включително елитни въздушно-десантни дивизии, бяха изпратени в Харков.

В Донецка област руските войски неуспешно се опитаха да превземат Покровск. Въпреки пробива към центъра на града през август, три седмици по-късно всички техни части бяха унищожени или пленени.

На юг, в Херсонска и Запорожка област, фронтовата линия остана стабилна и Кремъл по същество се отказа от офанзивните си планове там.

Въпреки че според DeepState темпът на руската офанзива е бил най-висок от ноември миналата година, общо за трите летни месеца те успяха да превземат само 0,3% от украинската територия, или около 1800 квадратни километра.

От своя страна, Украйна засили атаките срещу руски петролни рафинерии. Според експерти, 17% от производствените мощности на руските петролни рафинерии са били изключени от експлоатация от началото на годината, което причини покачване на цените и недостиг на гориво в страната.

„Повечето от целите, които Москва си постави за кампанията от април до август 2025 г., не са постигнати“, пише Репке.

Генералният щаб в Москва обеща на президента Владимир Путин, че отбраната на Украйна ще се срине до октомври-ноември, съобщиха по-рано източници, близки до Кремъл, пред Ройтерс. Според тях, Путин е уверен, че армията му печели на бойното поле и поддържа планове за завземане на четири региона на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да обсъди прекратяване на огъня, но не и капитулация, както иска Москва.

„Преди всичко, реорганизацията на украинската армия внася ред в редиците. Сред руснаците, напротив, има известна умора. През зимата обаче, когато земята замръзва и листата падат от дърветата, намалявайки защитата от дронове, руснаците може да се опитат отново да преминат в настъпление“, каза военният експерт Густав Гресел пред Bild.