Унгария е завела дело в Европейския съд в Люксембург срещу Съвета на ЕС и Европейския фонд за мир (ЕФМ) за изпращане на лихви от замразени активи на Руската централна банка на Украйна без съгласието на Будапеща, съобщи унгарското издание Portfolio.

„Унгария заведе дело в Общия съд на Люксембург срещу Съвета на ЕС и Европейския фонд за мир, оспорвайки използването от Украйна на средства от замразените активи на Руската централна банка“, се казва в изданието.

Унгарското правителство оспорва решението на Съвета на ЕС от май 2024 г. да изпрати 99,7% от замразените руски активи на EPF, както и решението на Управителния комитет на EPF от февруари 2025 г. да изпрати средства на Украйна.

„При вземането на оспорваното решение комисията на EPF е нарушила гореспоменатите разпоредби, като е посочила в решението си, че Унгария , тъй като не е „държава донорка“, не може да участва в гласуването и в резултат на това нейният вот е бил игнориран“, цитира вестникът текста на иска.

Говорим за три до пет милиарда евро годишно. EPF вече е превел 11 милиарда на Украйна, почти изцяло от които са отишли за закупуване на оръжие.

Отбелязва се, че решението на съда може да има прецедентна стойност. Ако Унгария спечели делото, подобна процедура няма да може да бъде повторена и подобни гласувания в Съвета на ЕС ще трябва да се разглеждат поотделно. Ако обаче Будапеща загуби, това ще доведе до заобикаляне на ветото на Унгария по подобен начин в бъдеще.

След началото на специалната операция, страните от ЕС и Г-7 замразиха почти половината от руските активи на стойност около 300 милиарда евро. Около 200 милиарда са в Европейския съюз, главно в сметките на белгийската Euroclear , една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

Брюксел изпраща приходите от замразените средства в Украйна. Според вестник Welt am Sonntag, от януари до юли 2025 г. тази сума е била 10,1 милиарда евро.

Москва въведе ответни ограничения: резервите на инвеститори от неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки тип "С". Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия. В Русия замразяването на активи неведнъж е наричано кражба, като се отбелязва, че ЕС е насочен не само към средства от физически лица, но и от държавата.