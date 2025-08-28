Рюте: Европа вече е способна да произвежда шест пъти повече артилерийски снаряди годишно, отколкото преди две години

Европа вече е способна да произвежда шест пъти повече артилерийски снаряди годишно, отколкото преди две години, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на посещение в Германия на 27 август.

Очаква се производството да достигне 2 милиона снаряда до края на 2025 г.

Рюте говори на откриването на артилерийския завод на Rheinmetall в Унтерлюс, най-големият в Европа, който сам планира да произвежда 350 000 снаряда годишно. Разширяването е част от по-широки европейски усилия за укрепване на отбранителната индустрия в подкрепа както на регионалната сигурност, така и на отбраната на Украйна срещу руската агресия.

„Сега страните трябва да се съсредоточат върху танкове, противовъздушна отбрана и ракети“, каза Рюте. „Можем да надграждаме върху опита си с увеличаването на производството на снаряди и да се поучим от иновативната индустриална мобилизация на Украйна.“

Преди това беше съобщено, че Рюте е посетил Киев, където се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят бъдещата архитектура на сигурността на Украйна и начините за приближаване до прекратяване на войната, според Ukrinform.

През изминалото време коалиция от 30 държави, включително Япония и Австралия, също е работила по рамка от гаранции за сигурност за Украйна, каза Рюте в интервю за Fox News.