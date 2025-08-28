ЕС предупреждава, че 1 от 5 европейци ще се пенсионират в бедност

Населението на Европа застарява бързо и в рамките на 40 години ще има само 1,5 работещи на всеки пенсионер

Бедността в напреднала възраст ще бъде норма за голяма част от европейското население, освен ако настоящите пенсионни политики не претърпят дълбока реформа, предупреди регулаторът на пенсиите на работното място в ЕС.

“Един на всеки пет европейци вече е изложен на риск да живее в бедност в напреднала възраст”, ??каза Петра Хиелкема, ръководител на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване със седалище във Франкфурт.

“Това е абсурдно висок процент, честно казано. А ако след това погледнете жените, те имат 30% по-голям риск от това”, каза тя в интервю за POLITICO.

И положението се влошава: населението на Европа застарява бързо и в рамките на 40 години ще има само 1,5 работещи на всеки пенсионер. Това е половината от сегашното съотношение.

В продължение на десетилетия стандартният европейски модел е бил да се разчита на държавна пенсионна система, която да се грижи за гражданите в напреднала възраст. Но с по-дългия живот на хората и спадането на раждаемостта, разходите за финансиране на тези системи се увеличават рязко. Добавете към това и другите разходи за застаряващото население, като например здравеопазване и грижи за възрастни хора, и сметката за данъкоплатците става непоносима.

Един от отговорите е създаването на допълнителни частни или служебни пенсионни системи, за да се гарантира, че хората разполагат с личен фонд от пенсионни спестявания, от които могат да се възползват след пенсиониране.

Скандинавските страни са най-добре подготвени да се справят с настъпващата криза, защото разполагат с набор от различни източници за пенсионерите: разходопокривна пенсионна система, професионални пенсионни фондове - което означава, че когато работите, вие също спестявате за пенсия - и допълнителни инвестиции в пенсионни продукти.

Но много страни, особено в Източна и Южна Европа, разчитат главно на държавни пенсии и имат по-малки пенсионни чекове в сравнение със заплатите.

През следващите няколко месеца Европейската комисия ще публикува препоръки относно спестовните сметки и пенсиите, за да се справи с демографските и финансовите предизвикателства пред ЕС.

До края на годината тя ще предложи на правителствата да създадат цифрови сметки за спестяванията и инвестициите, достъпни за всеки гражданин, системи за проследяване на пенсиите, табла за комуникация на пенсионните обезщетения и данъчни стимули, за да направят пенсионните спестявания по-привлекателни. Тя ще преразгледа и правилата на ЕС за пенсионните фондове на работното място и пенсионните инвестиционни продукти.

Ключовата мярка в пакета е система за автоматично записване на хора в професионални пенсионни фондове, подобна на вече съществуващата в Обединеното кралство, Полша и Италия.

“Автоматично ще бъдете включени в пенсионните фондове, ако работите. Ако не искате това, трябва съзнателно да се откажете.” В момента, каза тя, хората могат да изберат пенсия на работното място, но инерцията означава, че малцина го правят.

В крайна сметка националните правителства трябва да започнат подобни реформи, а темата за пенсиите е политически взривоопасна.

Френското правителство на Франсоа Байру загуби подкрепата на социалистите, когато работниците и работодателите не успяха да постигнат споразумение за пенсионните реформи. Това лято германският канцлер Фридрих Мерц предложи младите хора да спестяват за пенсия, което предизвика негативна реакция от страна на синдикатите в защита на държавната пенсионна система.

Какъв е залогът? В Германия пенсиите на работното място възлизат на 267 милиарда евро, докато в Швеция - страна с една осма от населението на Германия, но където почти всеки има пенсионен фонд - спестяванията за пенсии на работното място възлизат на 516 милиарда евро, или 92 процента от БВП.