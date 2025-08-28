Германия достигна рекордните 13,95 милиарда долара износ на оръжие за 2024 г. - Украйна е най-големият купувач

Федералното министерство на икономиката и климатичните действия на Германия обяви, че федералното правителство е одобрило рекорден износ на оръжие на стойност 13,95 милиарда долара за 2024 г., като Украйна остава най-големият получател.

Според доклада от 27 август, военно оборудване на стойност близо 8,89 милиарда долара - 64% от общия обем на износа - е било доставено на Украйна, тъй като Берлин засили подкрепата си за Киев във войната срещу Русия. Това е втората поредна година, в която Украйна е водеща в германския износ на отбранително оборудване, след одобрените доставки от 13,19 милиарда долара през 2023 г. Реалните доставки на оръжия през 2024 г. надхвърлиха разрешената стойност, достигайки 14,57 милиарда долара.

Доставките за Украйна през 2024 г. обхващаха широк арсенал от съвременни системи, предназначени за укрепване както на отбранителните, така и настъпателните способности. Според Army Recognition от 28 август, те включват основни бойни танкове Leopard 2A6, бойни машини на пехотата Marder, бойни машини Puma и колесни бронирани платформи Boxer, подкрепени от бронирани ремонтни, инженерни и евакуационни машини за оперативна поддръжка.

За противовъздушна отбрана Германия достави няколко батареи IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, пускови установки Patriot с ракети-прехващачи и системи за малък обсег Skynex, помагайки за затваряне на критични пропуски в многослойния щит на Украйна срещу руски ракетни атаки и атаки с дронове. Самоходните зенитни оръдия Gepard, въпреки по-стария си дизайн, продължиха да играят централна роля в противодействието на произведените в Иран дронове Shahed.

В артилерийската област Берлин предостави допълнителни самоходни гаубици PzH 2000, подкрепени от големи запаси от 155-милиметрови боеприпаси, прецизно насочвани боеприпаси и разузнавателни дронове, осигурявайки на Киев устойчива огнева мощ по фронтовата линия. Заедно тези доставки позиционираха Германия като един от най-важните фактори за устойчивостта на бойното поле на Украйна.

Докладът също така потвърждава, че значителен дял от германския износ на оръжие е насочен към съюзници от НАТО и доверени партньори извън Европа. Като цяло 86% от експортните лицензи са одобрени за НАТО, ЕС или тясно свързани държави, като Южна Корея и Сингапур са сред основните получатели. Южна Корея, по-специално, продължава да поддържа силни отбранително-промишлени връзки с Германия.

По-рано беше съобщено, че дъщерното дружество на украинския авиационен гигант Антонов ще построи нов хангар на летище Лайпциг/Хале в Германия, за да осигурява поддръжка и сервиз на самолети Ан-124 „Руслан“.