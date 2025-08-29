Гняв в Италия: Порнографски сайт публикува редактирани снимки на множество известни италиански жени, включително на премиера Мелони

Порнографски уебсайт, публикуващ редактирани снимки на множество известни италиански жени, включително премиера Джорджа Мелони и лидера на опозицията Ели Шлайн, предизвика възмущение в Италия.

Снимките, придружени от вулгарни и сексистки надписи, са били взети от лични профили в социалните медии или от публични източници, преди да бъдат променени и публикувани на италианската платформа Phica, която има над 700 000 абонати.

Изображения на жени политици от различни партийни линии са били направени по време на митинги или телевизионни интервюта, или докато жените са били по бикини на почивка. Те са били променени, за да се увеличат части от тялото или да се подсказват сексуални пози. Кадрите са били представени във „VIP секцията“ на сайта.

Скандалът, който съживи дебата в Италия относно женомразството и насилието, основано на пола, идва седмица след като Meta закри италиански Facebook акаунт, наречен Mia Moglie (Моята съпруга), където мъжете са обменяли интимни снимки на съпругите си или непознати жени.

Phica, което е игра на думи с неправилно изписана жаргонна дума за вагина на италиански, стартира през 2005 г. и изглежда е действал безпрепятствено, докато няколко политици от лявоцентристката Демократическа партия (ДП) не обявиха, че са подали жалба. Полицията вече разследва случая.

Мелони, чиято сестра Ариана също беше обект на атаки на сайта, отказа коментар, когато репортери се обърнаха към нея късно в сряда, съобщи Corriere della Sera.

Други известни жени, чиито откраднати изображения бяха използвани на сайта, включват Паола Кортелези, актриса и режисьор на италианския хит за домашно насилие „C’è Ancora Domani“ (Все още има утре), и Киара Ферани, инфлуенсър.

Валерия Кампаня, политик от ДП, беше сред първите, които подадоха официална жалба, което накара няколко други да се изявят в това, което италианската преса описва като „#MeToo на Италия“. Онлайн петиция, призоваваща за затваряне на уебсайта, събра над 150 000 подписа.

В публикация във Facebook в сряда Кампаня написа, че е „отвратена, ядосана и разочарована“ и „не може да мълчи“, след като откри, че снимките ѝ са публикувани на сайта без нейно съгласие.

„Не само снимки по бански, но и моменти от моя публичен и личен живот“, написа тя. „Под тях имаше сексистки, вулгарни и насилствени коментари. Не мога да мълча, защото тази история не е само за мен. Тя е за всички нас. Става въпрос за правото ни да бъдем свободни, уважавани и да живеем без страх.“

Нейните колежки политици от Демократическата партия Алесия Морани, Алесандра Морети и Лия Куартапеле бързо последваха примера ѝ.

Морани написа в Instagram, че коментарите под снимките ѝ са „неприемливи и неприлични“ и „обиждат достойнството ми като жена“. Тя добави: „За съжаление, не съм сама. Трябва да докладваме за тези групи мъже, които действат в банди и остават ненаказани въпреки многобройните оплаквания. Тези сайтове трябва да бъдат затворени и забранени. Стига толкова!“

Квартапел каза: „Като много други жени, аз бях жертва на онлайн злоупотреба чрез неоторизирано публикуване в порно форум. Реших да се боря, като подам жалба. Не само за себе си, но и преди всичко за всички останали жени, които са били жертви на това насилие.“

Сред политиците отдясно, които бяха обект на нападения, са Алесандра Мусолини, дъщеря на фашисткия диктатор Бенито Мусолини и член на крайнодясната Лига, и Даниела Сантанче, министър на туризма на Италия.

Мери Галати, жена от Палермо, която е организатор на петицията в Change.org, е подавала два пъти официални оплаквания срещу сайта, след като е научила, че нейна снимка е била публикувана там през 2023 г., но проблемът е останал незабелязан, докато политиците не са се произнесли.

Петицията цитира проучване, проведено през 2019 г. от Миланския университет, което установява, че 20% от италианските жени са преживели някаква форма на споделяне на интимни снимки без съгласие.

През юли италианският сенат одобри законопроект, който за първи път въвежда правно определение за фемицид в наказателното право, наказвайки го с доживотен затвор, като същевременно увеличава присъдите за престъпления, включително преследване, сексуално насилие и „порно за отмъщение“.

В отговор на скандала с Phica, Игнацио Ла Руса, председателят на Сената, осъди „онлайн сексизма, включващ множество жени“. Той каза: „Това е много сериозен въпрос, който предизвиква дълбоко възмущение и за който се надявам, че съответните органи скоро ще…“ н идентифициране на отговорните лица.“