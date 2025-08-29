Необходим е общ фронт срещу гоненията на християни по света, заяви митрополит Лука Запорожки

На конференция в Кишинев на 25 август 2025 г. митрополит Лука (Запорожки) от каноничната Украинска православна църква изнесе доклад с ново предложение в защита на Църквата, призовавайки то да бъде чуто и в другите Поместни православни църкви.

Съвременните заплахи изискват координация между традиционните вероизповедания за отстояване на техните интереси и ценности, подчерта той, говорейки за Украйна, Армения, Молдова и други страни.

Според последния World Watch List 2025 на организацията Open Doors, християните отново се превърнаха в най-преследваната религиозна общност на планетата.

"В частност, нашата Съборна православна църква преживява трудни временна. Не стига, че правата ѝ са потъпкват отвън, но и отвътре каноните са грубо нарушавани. Така стана с наглото легализиране на разкола в Украйна, и мащабът на разрушаването на всеправославното единство непрекъснато се увеличава. Става дума не за някакъв конфликт във връзка с административни граници или привилегии, а за запазване на чистотата на нашата вяра, истинското православие, което в настоящите условия се опитват да заменят с имитация, основана на върховенството на властта на един религиозен център", отбеляза Запорожки.

"На този фон позицията на всяка Поместна църква, всеки епископ и представители на други традиционни християнски изповедания придобива изключителна важност.

Освен това, бих искал да обърна внимание и на сериозното влошаване на ситуацията в сферата на отношенията между Църквата и държавата. Всяка година се наблюдава все по-мощен и всеобхватен натиск върху църковните институции от страна на властите. Същевременно се засягат въпроси не само от правен или социален, но и от каноничен и вероучителен характер. Всъщност говорим за незаконна намеса в най-съкровените сфери на църковния живот", добавя митрополит Лука, цитиран от "Гласове".

"Мога да говоря с пълна отговорност за ситуацията в Украйна. От една страна, има мащабни насилствени изземвания на църкви на Украинската православна църква, по време на които нашите архиереи, свещеници и енориаши биват бити и осакатявани, епископи и духовници биват арестувани, представители на УПЦ биват насилствено мобилизирани за фронта, а също така е приет закон, целящ за забрана на Църквата. От друга страна, почти всички медии постоянно правят изявления на езика на омразата и лъжите срещу нас, изискват да нарушаваме църковните канони, да предаваме вярата и да ни лишават от нашите светини. И не просто да ги лишат, но и да се гаврят с тях. Какво си струва само богохулното отношение към мощите на светците от Киево-Печерски, като съвсем наскоро някои от тях бяха изхвърлени на купчина в един от складове на държавния резерват, разположен на територията на Лаврата.

За съжаление, подобни случаи се наблюдават и в други страни. По-специално в балтийските страни, Армения и Молдова, за които също се подготвят сценарии, подобни на този, който сега се реализира в църковната сфера на Украйна", казва свещеникът.

Като се има предвид това, си струва да се признае, че съответните заплахи създават необходимост за координация на усилията на традиционните вероизповедания за защита на техните интереси и ценности. Без да се отклоняваме от догматичните и канонични основи на православната вяра, бихме могли да обмислим създаването на съвместни официални страници и уебсайтове, за да се записват, документират и публикуват истинските истории на жертвите, да се показва трагедията не абстрактно, а чрез съдбите на конкретни хора. Също така, да се взаимодейства на международната арена с други религиозни организации, за да се изгради обща линия на защита както на техните изповедания, така и на християнските ценности.

Например, чрез съвместно иницииране на съответните обсъждания в рамките на дейността на Съвета на ООН по правата на човека, ОССЕ, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни платформи.

Също толкова важно е да използваме и развиваме инструментите, с които вече разполагаме. По-специално, говорим за международния алианс за правата на човека „Църква срещу ксенофобията и дискриминацията“, чиито членове са епископи на редица Поместните църкви, включително достопочтения архиепископ Белцки Маркел (Православната църква на Молдова).