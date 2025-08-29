4-годишно дете от Сърбия едва не се удави на Халкидики, арестуваха баща му

Автор: Труд онлайн
Сериозен инцидент се случи в четвъртък следобед на плажа Калитея, в община Касандра, Халкидики, когато 4-годишно момче от Сърбия беше в опасност от удавяне в морето.

Детето е намерено в полусъзнателно състояние и незабавно му е оказана първа помощ от спасителя на плажа. След това то е било транспортирано с линейка на EKAB, първоначално до здравния център на Касандра, а след това до Общата болница на Халкидики, където се лекува.

Пристанищната администрация на Нео Мудания е уведомена за инцидента. Като част от предварителното разследване, проведено от 2-ри пристанищен отдел на Нео Мудания, бащата на детето е арестуван за нарушение на член 306 от Наказателния кодекс относно „излагане на непълнолетен на опасност“.

Здравното състояние на детето се следи, докато властите продължават да разследват точните обстоятелства около инцидента.

