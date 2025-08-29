Голям процент от гърците не могат да си позволят пълноценна храна, като месо, риба и зеленчуци

Висок процент от гърците нямат средства за пълноценна храна според проучване на "Евростат".

Според проучването почти 12% от гърците не могат да си осигурят храна с месо, риба или зеленчуци поне през ден.

В коментари депутати от опозицията днес отправиха обвинение срещу политиката на консерваторите. Те казаха пред медиите, че цените се покачват непрекъснато въпреки обещанието на правителството за контрол върху цените на хранителните стоки.

Данни на гръцката статистическа агенция "Елстат" посочват, че 35% от гърците се страхуват, че няма да могат да подсигурят скоро храна на семействата си. Всеки втори грък не може да си позволи почивка поне седмица това лято, казват опозиционните депутати.

По отношение на гърците Евростат посочва също, че 22% от населението не може да си позволи да плати разходи за необходимо лечение или за лекарствата си.

"Цялата здравна система се разпада", коментира опозицията и настоява за спешни мерки.

Шокиращо е, че в аграрна Гърция с развито селско стопанство хората не могат да си позволят здравословна храна, заявиха от опозиционната партия СИРИЗА.