Мечките впечатляват туристите в Румъния, но властите предупреждават: Опасни са!

Проблемът с мечките в Румъния стана обект на анализ в международната преса. Дори журналисти от „Ню Йорк Таймс“ коментираха животните, които слизат от гората и влизат в дворовете на хората, където тероризират местните.

Туристите, които пристигат в Румъния специално, за да видят мечки, обаче не са наясно с опасността, на която се излагат, когато се приближат твърде много до диви животни. Но такива кадри могат да бъдат заснети ежедневно на Трансфъгърашанския окръг, където мечките устройват шоу край пътя.

На Трансфъгърашанската гара срещата с мечка вече не е рядкост, а се е превърнала в част от често опасния спектакъл на природата. Очаровани от животните, туристите спират колите си отстрани на пътя, за да ги снимат или нахранят. Жест, който обаче може да им струва живота.

Една жена коментира, че е видяла поне пет мечки отстрани на пътя. Друг турист добавя:

"Идвайки тук по Трансфъгъръшанския път, видях мечка и видях много хора, които спираха, за да ги поздравят, да им дадат храна, риск, който не бива да се поема."

В началото на юли италиански мотоциклетист почина, след като беше нападнат от женска мечка, към която се приближил, за да я снима. Мъжът пристигнал в Румъния специално, за да види мечките в Карпатите.

Наскоро полски турист беше атакуван от мечка близо до хотел в Арефу, окръг Арджеш, докато се опитваше да я нахрани. В този случай мъжът се отърва само с ухапване.

"В нашата община те всяка вечер започнаха да излизат на пътя. Вече не може да се излиза на пътя през нощта, пътуващите до работа вече не могат да ходят на работа", оплаква се Василе Влайку, заместник-кмет на община Арефу, окръг Арджеш.

Друг местен жител казва: "Когато се върна от втората смяна, винаги мога да го срещна мечка на пътя."

"В селото е имало много нападения, дори лично на мен са нападали. Изяли са и 14 овце. Вече не можем да живеем с този страх всяка нощ!", допълва Влайку.

Проблемът с мечките в Румъния доведе и американски журналисти в страната.

„Ако преди хората са идвали в Румъния, за да видят мечки, днес мечките идват да видят хора“, пише в статия, публикувана в The New York Times, след като документират няколко случая, в които мечки са нападали домакинства.

"Хората вече не осъзнават, че в гората живеят диви животни. Броят на обажданията се е увеличил напоследък, през последните години. И да, числото е по-голямо: женска мечка, която преди е имала едно или две малки, сега има три малки. И това е така, защото зимите вече не са това, което бяха, източниците на храна са все по-лесни за намиране, включително кофи за боклук, остатъци от храна, изхвърлени от туристите. Те са опортюнисти, научили са се да се възползват от тези източници на храна и туристите, които ги хранят от ръцете им", обяснява Даниел Пашка, планински спасител.

Според последния доклад популацията на мечки в Румъния е три пъти по-голяма от капацитета на местообитанието, който би позволил, и храненето им край пътя е строго забранено.