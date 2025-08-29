Отношенията на Турция и Гърция са пред криза заради антитурската реторика на Атина

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан предупреди за възможна криза с „геополитическа цена“ за Атина, ако гръцките политици продължат да използват антитурска реторика, по време на специално интервю за турската телевизия ТГРТ (TGRT), цитирано и от гръцкия в. „Катимерини“.

„Турция е тема номер едно във вътрешната политика на Гърция. Тя е като политически аспирин. Ако има някакъв проблем в страната, те повдигат въпроса за Турция, Средиземноморието и Егейско море“, каза Фидан по време на интервюто, като подчерта ролята на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас в „подклаждането на антитурски настроения“ сред гръцкото население.

„Това е евтина политика, която не трябва да открехва вратата към създаването на нови кризи, които могат да имат геостратегически последици за страната“, предупреди Фидан.

„Надяваме се, че един ден гръцката политика ще достигне зрялостта и самочувствието, които турската политика е достигнала. Моят съвет към тях е да спрат да бъдат против Турция и турците“, каза още Фидан.



