Ще изостави ли Източна Европа Украйна?

Ветото на новия полски президент Карол Навроцки върху законопроект, с който се удължава финансовата подкрепа за украинските бежанци, бягащи от войната, и евентуално се прекратява полското финансиране на украинската интернет услуга Starlink, може да е злощастен еднократен случай, пише The National Interest.

Като алтернатива, то може да е и ранен знак за отслабване на източноевропейската решимост да се постигне поражение на Русия в Украйна.

Да не говорим за Унгария и наглостта, с която Виктор Орбан застана на страната на Русия във войната – удвоявайки покупките на енергия от Русия след инвазията, блокирайки помощта за Украйна и новите пакети от санкции, и дори изпращайки шпиони в Закарпатия, за да видят как местното население ще реагира на повторното си присъединяване към Велика Унгария.

Постиженията на Словакия са също толкова разочароващи. Сред първите, които прехвърлиха изтребители и предоставиха системи за противовъздушна отбрана на Украйна, настоящото правителство на страната служи като пета колона на Русия в Европейския съюз.

Няма съмнение, че като регионална сила с присъщо недоверие към Русия, Полша се намира в различна категория от Унгария и Словакия. И все пак, това прави ветото на Навроцки и по-широкия му контекст още по-тревожни. Колебание или разделение в Полша по толкова фундаментален въпрос като Украйна ще отекне далеч отвъд границите на страната – и рискува да извади наяве най-лошото у лидерите в целия регион.

Припомнете си, че на първия тур на изборите, спечелилият кандидат на партията „Право и справедливост“ (ПиС) беше обграден отдясно от двама кандидати, които съвместно спечелиха около 20 процента от гласовете. Нито един от тях, нито Славомир Менцен, нито Гжегож Браун, не показаха, че разбират какъв е залогът в Украйна. Менцен изглежда твърде зает с борбата с Брюксел, за да се интересува от Русия. Браун – освен антисемитизма си – е яростно антиукраински настроен, склонен да повтаря руските аргументи за „бандеровците“ в Киев.

Това, което възпираше ПиС да се отдаде на скритото течение на антиукраинския популизъм, допълнително изострено от натиска, който украинските бежанци оказват върху обществените услуги, беше фигурата на лидера на партията Ярослав Качински. Като министър-председател Качински загуби брат си близнак Лех, тогавашен президент на Полша, в самолетна катастрофа в Русия през 2010 г. - при инцидент, който някои в Полша продължават да вярват, че не е бил инцидент.

И все пак, с отслабването на влиянието на Качински върху партията му, отслабват и антителата срещу лошото геополитическо мислене в полската десница. Освен това Навроцки далеч не е умел стратегически политически оператор. Бившият президент Анджей Дуда – също човек на ПиС – често се бореше с центристкото правителство, но също така успяваше да се издигне над партийната политика в критични моменти, като например по време на съвместно посещение във Вашингтон с неговия враг, министър-председателя Доналд Туск.

Дуда също така изглеждаше ефективен в насочването на действията на Тръмп и екипа му, особено преди гласуването по последния допълнителен законопроект за Украйна. Отсъствието на Полша, резултат от конфликт между президентската администрация и правителството, беше забележимо по време на неотдавнашното посещение на президента Володимир Зеленски и други европейски лидери в Белия дом, в опит да насочат мирните преговори.

На 13 март 2025 г. в Овалния кабинет на Белия дом, Вашингтон, президентът Доналд Тръмп се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят бъдещето на военните връзки между САЩ и Западна Европа.

За балтийските държави Русия е непосредствена, екзистенциална заплаха. И все пак, наскоро преобразената управляваща коалиция на Литва, водена от социалдемократката Инга Ругинене, вече ще включва Литовския съюз на фермерите и зелените (LVŽS), известен с по-примирителните си възгледи за съветското минало на страната. Вярно е, че Ругинене обеща да направи силната национална отбрана приоритет, а министърът на отбраната на нейната партия, Довиле Шакалиене, е образцова в това отношение.

И все пак, групата на LVŽS в литовския парламент, Сейм, е дом на двама парламентаристи от етническата полска политическа партия, Избирателното действие на поляците в литовско-християнския алианс на семействата, парадоксално, най-изрично проруската политическа група в страната. Някои от представителите на партията, най-вече Збигнев Йеджински, са обмисляли идеята за напускане на НАТО и изграждане на съюз с Русия и са изразили подкрепа за репресиите срещу протестиращите в Беларус след откраднатите избори през 2020 г. Лидерът на партията Валдемар Томашевски обвини руската инвазия в Украйна за подкрепата на Литва за протестите срещу Лукашенко. Той също така се противопостави на забраната на Литва на руските правителствени телевизионни канали и гордо носеше лентата на Свети Георги, символ на руския милитаризъм.

И накрая, предстоят парламентарни избори в Чехия, които вероятно ще върнат Андрей Бабиш на премиерския пост. В неуспешната си президентска кампания през 2023 г. Бабиш се представи като „кандидат на мира“, скептичен към военната помощ за Украйна. Тази година той мобилизира поддръжниците си срещу финансовата подкрепа за украинските бежанци, живеещи в Чехия, и обеща да прекрати ръководената от Чехия инициатива за боеприпаси, която успешно ускори производството на артилерийски снаряди в Европа и ги насочи към Украйна.

Някои омаловажават реториката на Бабиш в светлината на по-ранния му, до голяма степен безобиден, опит като министър-председател. И все пак, за да сформира правителство през октомври тази година, може да се наложи да обедини сили с някои доста крайни сили. В европейската политика собствената партия на Бабиш, ANO, също мигрира от водената от Еманюел Макрон група „Обнови“ към „Патриоти за Европа“, където се присъедини към унгарската партия „Фидес“, италианската „Лига“, Австрийската партия на свободата и други изрично проруски политически групи.

Поляците, балтийските държави и чехите формират гръбнака на регионалната коалиция в подкрепа на Украйна и тази коалиция все още не е на път да стигне никъде. Трите примера обаче илюстрират колко критично е било ръководството на САЩ в управлението на алианса, подкрепящ Украйна във войната. Във Варшава, Вилнюс и Прага лидерите обикновено изчакват и действат по сигнали, идващи от Вашингтон.

Когато подобни сигнали или не се появят, или са двусмислени, далеч не е сигурно, че регионалните играчи винаги ще удвоят усилията си, както си представят водещите „приоритизатори“ на Америка.

Някои правителства биха могли да направят това, но други ще бъдат твърде силно осъзнати за слабостта си без помощта на Америка и ще се приспособят към новите реалности. И ако освен това политиката за подпомагане на Украйна стане по-спорна в региона, е възможно решимостта да се направят допълнителни усилия да отслабне. Това би била лоша новина не само за Украйна, но и за европейската сигурност – и за интересите на САЩ в Европа.

За автора: Далибор Рохач

Далибор Рохач е старши сътрудник в Американския институт за предприемачество във Вашингтон, окръг Колумбия. Twitter: @DaliborRohac.