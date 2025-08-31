Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен ще обсъдят сигурността и отбраната на Европа

Още по темата: Протест посреща Урсула фон дер Лайен в България 29.08.2025 19:14

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще има среща с българския премиер Росен Желязков, която днес пристига на визита в нашата страна, предаде Ройтерс.



Двамата ще посетят военното предприятие ВМЗ-Сопот и ще обсъдят сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.



Посещението в България е част от обиколката на Фон дер Лайен в седем европейски страни на "предната фронтова линия", както и граничещи с Русия или Беларус и знак за подкрепа от ЕС в момент, когато страните трябва да увеличат разходите за отбрана.

След София Фон дер Лайен ще посети Румъния, където ще разговаря с президента Никушор Дан.