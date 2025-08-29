Протест посреща Урсула фон дер Лайен в България

От “Възраждане” написаха, че не е добре дошла в страната

Протест, организиран от “Възраждане” ще посрещне в неделя председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

“Председателят на ЕК не е добре дошла в България. Това го знаят и местните “урсули”, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си”, се посочва в съобщение на лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов. Очаква се в неделя шефът на ЕК да посети ВМЗ Сопот.

Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката є в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна - това са Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщават от представителството на ЕК в България.

Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, пишат от ЕК. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители, съобщават още от представителството на ЕК в България.